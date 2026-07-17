Durante años, el apéndice fue señalado como un órgano sin utilidad , al punto de que muchas personas aún creen hoy que no cumple ninguna función en el cuerpo humano.

Sin embargo, esa idea comenzó a perder fuerza a partir de distintos estudios científicos que llegaron a una conclusión muy diferente.

Aunque sigue sin ser un órgano indispensable para vivir, los investigadores sostienen que el apéndice tendría un papel importante en la microbiota intestinal.

El apéndice ya no sería un órgano inútil: cuál es la función que descubrió la ciencia

La creencia de que el apéndice no servía para nada surgió en 1871, cuando Charles Darwin planteó que había perdido su función a lo largo de la evolución.

Aunque sigue sin ser un órgano indispensable para vivir, los investigadores sostienen que el apéndice tendría un papel importante en la microbiota intestinal. (Imagen ilustrativa creada con IA) ChatGPT

Pero en 2007, un equipo de Duke University encontró que este órgano actúa como un reservorio de bacterias beneficiosas que ayuda a mantener el equilibrio de la microbiota intestinal.

Según los investigadores, esas bacterias pueden contribuir a repoblar el intestino después de episodios como una diarrea intensa o un tratamiento con antibióticos .

Por qué el apéndice es importante para la salud intestinal

Los especialistas explican que el apéndice conserva microorganismos beneficiosos que participan en el funcionamiento normal del sistema digestivo.

Entre sus posibles funciones se destacan:

Favorecer el equilibrio de la microbiota.

Ayudar a recuperar bacterias intestinales.

Colaborar con el aprovechamiento de nutrientes.

Además, otra investigación del mismo equipo publicada en 2013, observó que las personas que viven sin apéndice tendrían un mayor riesgo de sufrir infecciones por la bacteria Clostridioides difficile.

Qué pasa con las personas que no tienen apéndice

Los especialistas recuerdan que una apendicitis o un apéndice perforado constituyen una urgencia médica y deben tratarse mediante cirugía.

Los especialistas recuerdan que una apendicitis o un apéndice perforado constituyen una urgencia médica y deben tratarse mediante cirugía. (Foto: Shutterstock)

Ante estos casos, aclaran que se puede vivir sin apéndice y tener una vida completamente normal.