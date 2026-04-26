Un nuevo requisito para tramitar o renovar la licencia de conducir ya comenzó a aplicarse en México y podría dejar fuera a miles de personas. La medida afecta a quienes aparezcan en un registro nacional que concentra información judicial. Los conductores que buscan renovar su documento tendrán que prestar especial atención, ya que sin cumplir con esta condición obligatoria, el trámite no podrá completarse. Pero las consecuencias no terminan ahí. Además de bloquear la renovación de licencias, el Gobierno avanza con restricciones que también podrían impedir la emisión del pasaporte y hasta limitar la salida del país. La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Veracruz ha implementado como requisito obligatorio presentar el Certificado de No Inscripción en el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias (RNOA). Este documento será solicitado en todos los módulos para obtener o renovar licencias tipo A, B, C y D. Las personas que aparezcan registradas como deudores alimentarios morosos no podrán concluir el trámite. La SSP explicó que esta disposición deriva del artículo 135 Sexties de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. El objetivo, según la autoridad, es garantizar el derecho a la pensión alimenticia de niñas, niños y adolescentes. Ser considerado deudor alimentario significa incumplir parcial o totalmente con la obligación legal de proporcionar alimentos. Esta obligación no solo incluye comida, sino también gastos de salud, educación, vivienda, vestido y recreación. Cuando una persona deja de cubrir estos pagos de manera reiterada, puede ser inscrita en el RNOA. Generalmente, esta inscripción ocurre tras una resolución judicial firme. La SSP precisa que aparecer en este registro es suficiente para impedir la emisión o renovación de la licencia en Veracruz. El Gobierno de México confirmó además una reforma que podría impedir a los deudores alimentarios salir del territorio nacional. Incluso si el pasaporte está vigente y no presenta irregularidades, la restricción podría aplicarse. La modificación a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes fue aprobada por unanimidad en el Senado con 86 votos a favor. Tras recibir respaldo de la Cámara de Diputados, fue enviada al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El eje central de esta medida será el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias. Esta base de datos concentrará en tiempo real la información de personas deudoras y acreedoras alimentarias con resoluciones judiciales firmes.