La crema casera se prepara a base de aloe vera.

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para cuidar la piel y reducir la aparición de arrugas sin recurrir a cosméticos con una larga lista de ingredientes químicos.

En ese contexto, una crema casera elaborada con aloe vera, maicena y aceite de coco volvió a ganar popularidad por su capacidad para aportar hidratación y mejorar el aspecto del rostro .

En este aspecto, el aloe vera es el principal protagonista por sus propiedades hidratantes y regeneradoras, mientras que los demás ingredientes ayudan a obtener una textura cremosa y fácil de aplicar.

El aloe vera es uno de los mejores aliados naturales para cuidar la piel

El aloe vera es una de las plantas más utilizadas en el mundo del cuidado de la piel gracias a su alto contenido de agua, vitaminas, minerales y antioxidantes .

El producto facial se recomienda aplicar luego de bañarse. Shutterstock

Su gel ayuda a mantener la hidratación, favorece la elasticidad y aporta una sensación de frescura casi inmediata después de aplicarlo.

Además, distintos productos cosméticos incorporan este ingrediente porque puede contribuir a estimular la producción de colágeno, favorecer la regeneración celular y mejorar el aspecto general del rostro con el uso frecuente. También suele utilizarse para aliviar irritaciones leves, reducir el enrojecimiento y aportar luminosidad, especialmente en pieles secas o castigadas por el sol.

Cómo preparar la crema casera de aloe vera para hidratar la piel

Esta receta requiere pocos ingredientes y puede prepararse en pocos minutos con elementos fáciles de conseguir. Una vez lista, se recomienda conservarla en la heladera para mantener mejor sus propiedades .

Ingredientes

3 cucharadas de gel de aloe vera.

1 cucharada de maicena.

1 cucharada de aceite de coco.

Es importante contar con aloe vera natural. Shutterstock

Preparación

Extraer el gel de una hoja de aloe vera.

Mezclar el aloe vera con la maicena hasta eliminar los grumos.

Incorporar el aceite de coco y revolver hasta integrar todos los ingredientes.

Colocar la preparación en un recipiente de vidrio.

Refrigerar durante aproximadamente cuatro horas antes de utilizarla.

Cómo aplicar la crema y qué precauciones conviene tener

Antes de utilizar cualquier preparación casera sobre el rostro, lo primero es limpiar correctamente la piel para eliminar restos de maquillaje, protector solar o suciedad acumulada durante el día.

Lo recomendable es dejar actuar la mezcla entre 20 y 30 minutos antes de retirarla con agua tibia . Luego puede completarse la rutina con una crema hidratante y, durante el día, protector solar.

Como ocurre con cualquier producto, incluso cuando está elaborado con ingredientes naturales, conviene realizar una pequeña prueba sobre una parte de la piel antes del primer uso para descartar posibles reacciones. También se aconseja no aplicarla sobre heridas abiertas, evitar combinarla con exfoliantes fuertes o productos con ácidos el mismo día y limitar su uso a dos o tres veces por semana para no irritar la piel.