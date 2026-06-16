Esta crema solar de Mercadona protege contra los rayos UV y es resistente al agua: se consigue por 6 euros. (Fuente: Pixabay).

Con la llegada del verano y el aumento de las horas de exposición al sol, proteger la piel se convierte en una prioridad para prevenir quemaduras, manchas y el envejecimiento prematuro. En este contexto, Mercadona ofrece en España una amplia gama de cremas y protectores solares diseñados para adaptarse a las distintas necesidades de los consumidores.

Entre las opciones más destacadas se encuentra la Protección Solar Facial Deliplus FPS 50+, un producto que combina una alta protección frente a los rayos ultravioleta con una fórmula resistente al agua. Además, se puede adquirir por solo 6 euros, convirtiéndose en una de las alternativas más accesibles para cuidar la piel durante todo el año.

Protección solar facial de Mercadona: acción antioxidante y antienvejecimiento

La protección solar está especialmente formulado para proteger la piel del rostro frente a la radiación solar. Cuenta con un factor de protección solar muy alto (FPS 50+), eficaz frente a los rayos UVA y UVB, responsables de las quemaduras solares y del envejecimiento prematuro de la piel.

La fórmula incorpora una acción antioxidante y antienvejecimiento que ayuda a neutralizar los radicales libres generados por el paso del tiempo, la contaminación y la exposición a la radiación ultravioleta. De esta manera, contribuye a reducir los signos visibles del envejecimiento cutáneo mientras protege la piel de los efectos nocivos del sol.

Para utilizarla correctamente, Mercadona recomienda agitar el envase antes de usarlo y aplicar una cantidad suficiente sobre la piel seca hasta cubrir completamente el rostro antes de la exposición solar. También aconseja reaplicar el producto con frecuencia para mantener la protección, especialmente después de sudar, bañarse o secarse con la toalla.

Esta crema solar de Mercadona protege contra los rayos UV y es resistente al agua: se consigue por 6 euros. Mercadona

Características de la Protección Solar Facial Deliplus FPS 50+

Protección muy alta frente al sol

Factor de Protección Solar FPS 50+.

Protección eficaz frente a los rayos UVA y UVB.

Ayuda a prevenir las quemaduras solares.

Acción antioxidante y antiedad

Neutraliza los radicales libres.

Combate los efectos de la contaminación y la radiación ultravioleta.

Contribuye a reducir los signos del envejecimiento de la piel.

Resistente al agua

Mantiene la protección durante actividades al aire libre.

Ideal para usar en la playa o la piscina.

Requiere reaplicación tras el baño para conservar su eficacia.

Testado dermatológicamente

Producto sometido a pruebas dermatológicas.

Diseñado para el cuidado diario de la piel del rostro.

Consejos para una correcta protección solar

Mercadona recuerda que el protector solar debe utilizarse todos los días del año, incluso durante el invierno y en jornadas nubladas. También recomienda aplicarlo generosamente 30 minutos antes de la exposición al sol y renovarlo cada dos horas.

Además, aconseja evitar la exposición solar entre las 12 y las 16 horas, prestar especial atención a zonas sensibles como la nariz, las orejas, los hombros y la nuca, y complementar la protección con sombreros, gafas de sol y ropa adecuada.

Esta crema solar de Mercadona protege contra los rayos UV y es resistente al agua: se consigue por 6 euros. Mercadona

Cómo comprar la crema solar de Mercadona

El protector solar se presenta en un envase de 50 mililitros y actualmente tiene un precio de 6 euros por unidad.

Los clientes pueden encontrar este protector solar dentro de la sección de cremas y protectores solares de Mercadona, donde también existen otras alternativas para la protección facial, como cremas, geles, sticks y protectores labiales adaptados a diferentes necesidades y tipos de piel.