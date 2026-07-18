Argentina empezó la semana con un clima más cálido y húmedo con temperaturas que superaron los 25 grados, con cielo despejado. Sin embargo, las condiciones meteorológicas cambiaron con la llegada de una fuerte tormenta de 72 horas con granizo.

Las lluvias serán constantes por tres días seguidos y estarán acompañadas por ráfagas de viento . La alerta naranja del Servicio Meteorológico Nacional prevé un escenario complejo con posibles interrupciones en tránsito y servicios.

Qué provincias golpeará la tormenta

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal se presentará durante el sábado 18, domingo 19 y lunes 20 de julio en el litoral argentino.

Generado con IA.

Las provincias principalmente afectadas son Corrientes y Misiones y se verán envueltas bajo un sistema de tormentas hasta la madrugada del día martes.

Las lluvias serán constantes y se esperan ráfagas de viento de 90 km/h. Las temperaturas oscilarán entre los 21° y 28°.

Las zonas afectadas por el diluvio

Corrientes : Bella Vista, Esquina, Goya, Lavalle, Monte Caseros, Concepción, Curuzú Cuatiá, Mercedes, San Roque, Sauce, Ituzaingó, San Miguel, Berón de Astrada, Capital, Empedrado, General Paz, Itatí, Mburucuyá, Saladas, San Cosme, San Luis del Palmar.

Misiones: 25 de Mayo, Apóstoles, Cainguás, Concepción, Leandro N. Alem, Oberá, San Javier, Sur de Guaraní, Candelaria, Capital, Libertador General San Martín, San Ignacio, Eldorado, Iguazú, Zona baja de General Manuel Belgrano, Zona baja de Montecarlo.

Cómo seguirá el clima en la Ciudad de Buenos Aires

La madrugada estuvo marcada por algunos chubascos y la temperatura volvió a descender. Durante los siguientes días las condiciones climáticas se mantendrán con temperaturas frescas de 10° durante las mañanas y máximas de 15° hasta el viernes.

El pronóstico extendido del clima señala se avecina una semana con cielo mayormente nublado.