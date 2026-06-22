El sueño de la casa propia en Argentina chocó durante años contra una pared doble: el costo desorbitante de la construcción tradicional y los alquileres que no paran de subir.

Pero algo está cambiando en el mercado. Las primeras viviendas modulares fabricadas en China comenzaron a desembarcar en el país con una propuesta que sacude los esquemas: precios hasta un 60% más bajos que una obra convencional, instalación que puede completarse en pocas horas y modelos que ya incluyen cocina, baño y terminaciones.

Las casas que viajan terminadas: qué traen y cómo llegan

Una de las características más llamativas de estas viviendas es que llegan prácticamente listas desde el origen. Se construyen con estructuras de acero galvanizado a través de un sistema de construcción industrializada que combina rapidez de montaje con buenas condiciones de aislación térmica.

No son simples cajones metálicos: los modelos disponibles pueden incluir cocina equipada, baño completo, instalaciones eléctricas, aberturas de aluminio, ventanas con doble vidrio y diferentes opciones de terminación interior.

En cuanto a los tamaños, hoy se consiguen unidades de 37, 56 y hasta 74 metros cuadrados, aunque también existen versiones más pequeñas pensadas para oficinas, depósitos o ampliar una vivienda existente.

El rango de precios parte desde los 5 millones de pesos para los módulos básicos, sube a cerca de 15,5 millones para un monoambiente de unos 30 metros cuadrados, y llega a alrededor de 25 millones para modelos de dos habitaciones con baño.

Casas modulares de China llegan a Argentina: cuánto cuestan y por qué pueden cambiar el acceso a la vivienda Amazon

La trampa del precio inicial: lo que no siempre aparece en el cartel

Antes de entusiasmarse solo con el número de venta, conviene revisar qué está incluido y qué no . Los especialistas del sector advierten que el precio publicado no refleja la inversión total que se necesita para poder habitar la vivienda.

Al valor del módulo hay que sumarle movimientos de suelo, fundaciones, conexiones de agua, cloaca y electricidad, más los gastos de transporte, montaje e impuestos vinculados a la importación . En algunos casos, esos costos adicionales pueden recortar de manera significativa la ventaja económica que en principio ofrecen frente a una obra tradicional.

Otro punto que genera interrogantes es la garantía y el servicio posventa. El debate no pasa tanto por la calidad de los materiales —muchos son similares a los que usan fabricantes locales— sino por quién responde cuando aparece un problema meses después de la entrega.

A esto se suman dos obstáculos de orden práctico. Por un lado, muchas normativas municipales fueron diseñadas para construcciones convencionales y todavía no contemplan con claridad las soluciones industrializadas, lo que obliga a analizar cada proyecto según la jurisdicción.

Por otro lado, buena parte de los bancos todavía no incluye estas viviendas dentro de sus líneas de crédito hipotecario, lo que limita el acceso para quienes dependen del financiamiento.

Mendoza, Córdoba y la Patagonia: dónde está creciendo la demanda

Las primeras operaciones comerciales arrancaron en Mendoza, pero el fenómeno ya tiene la mirada puesta en otras regiones.

Córdoba aparece como uno de los mercados con mayor potencial, en parte porque allí los sistemas industrializados como el steel frame llevan tiempo ganando terreno y existe una cultura instalada alrededor de las soluciones prefabricadas.

La Patagonia, por su parte, ofrece condiciones que hacen especialmente atractiva este tipo de vivienda: la actividad petrolera, minera y turística genera una demanda constante de soluciones habitacionales rápidas, transportables y funcionales en zonas alejadas de los grandes centros urbanos.