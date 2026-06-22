El cemento es uno de los materiales más usados en la historia de la humanidad. Está en cada puente, cada hospital, cada escuela y cada vivienda. Pero detrás de esa omnipresencia se esconde un problema enorme: producirlo contamina de manera brutal. Ahora, una empresa de Estados Unidos desarrolló un proceso que podría cambiar las reglas del juego.

La empresa que fabrica cemento sin piedra caliza y sin hornos de alta temperatura

Según el Instituto Tecnológico de Massachusetts, la producción de cemento es responsable de aproximadamente el 7% de las emisiones globales de dióxido de carbono .

Pero el principal problema no radica únicamente en la enorme cantidad de energía que demandan los hornos industriales, sino en la propia composición de la materia prima utilizada.

El cemento convencional se fabrica a partir de piedra caliza, una roca que contiene cerca de un 50% de dióxido de carbono en peso . Durante el proceso de producción, la caliza se calienta a temperaturas extremas para obtener clínker, el componente básico del cemento. En esa reacción química, el CO₂ atrapado en la roca se libera de forma inevitable a la atmósfera.

Frente a este desafío, la empresa estadounidense Sublime Systems desarrolló una alternativa que busca cambiar por completo la forma de fabricar cemento. Su tecnología elimina dos de los elementos más problemáticos del proceso tradicional: la utilización de piedra caliza y la necesidad de hornos de alta temperatura.

En su lugar, el sistema emplea rocas de silicato cálcico. Mediante un proceso electroquímico que funciona a temperatura ambiente, los minerales se transforman en componentes reactivos que luego se secan y mezclan para producir cemento.

Según la compañía, el material obtenido alcanza niveles de resistencia y durabilidad comparables a los del cemento convencional, cumpliendo con las exigencias técnicas y de desempeño que demanda la industria de la construcción.

Adiós a la piedra caliza: crean un cemento revolucionario que podría eliminar una de las mayores fuentes de CO₂ del planeta ChatGPT

Por qué este avance es diferente a todo lo que se intentó antes

La mayoría de las estrategias actuales para descarbonizar el cemento se enfocan en mitigar las emisiones una vez generadas, mediante captura de CO₂, sustitución de combustibles fósiles o reducción parcial del contenido de clínker. Aunque efectivas en cierta medida, estas alternativas mantienen intacto el proceso de fabricación tradicional.

La propuesta de Sublime Systems apunta a una transformación más profunda: producir materiales cementicios sin recurrir a la caliza ni a la calcinación en hornos de alta temperatura, eliminando así una de las principales fuentes de emisiones del sector.

En lugar de gestionar el CO₂ después de su generación, la tecnología busca evitar que se produzca desde el inicio.

Por esa razón despertó el interés de expertos y organismos públicos. Si logra escalarse industrialmente, podría representar un cambio estructural en la producción de cemento, uno de los materiales más utilizados del mundo y responsable de una parte significativa de las emisiones globales.

El desafío que viene: cómo escalar sin perder competitividad

El entusiasmo tiene que convivir con la cautela. Una cosa es producir cemento sin piedra caliza bajo condiciones técnicas controladas; otra muy distinta es hacerlo a la escala que demanda el mercado global, con costos competitivos, suministro estable de materias primas y aceptación regulatoria en distintos países.

Un estudio publicado en Nature Communications sobre las emisiones futuras del sector advierte que la industria cementera necesita transformaciones profundas para alinearse con las metas climáticas, en un contexto donde la demanda sigue creciendo y el cemento es prácticamente insustituible en la construcción.

El valor del avance de Sublime Systems no está en que vaya a reemplazar mañana a las cementeras tradicionales. Está en que abre una ruta que antes no existía: fabricar un material esencial sin depender de la reacción química que históricamente fue responsable de millones de toneladas de CO₂. Si logra escalar, podría transformar una de las industrias más difíciles de descarbonizar del mundo.