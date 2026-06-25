Adiós al internet lento | El truco infalible para mejorar y AUMENTAR la potencia del WiFi sin cambiar de lugar el router y tener conexión en toda la casa Fuente: Shutterstock

Las videollamadas que se cortan, las series que tardan en cargar y las habitaciones donde el WiFi prácticamente desaparece son algunos de los problemas más comunes en los hogares.

Aunque muchas personas creen que la única solución es cambiar de compañía o mover el router de lugar, existe una alternativa sencilla que puede mejorar notablemente la cobertura de internet.

Adiós al internet lento | El truco infalible para mejorar y AUMENTAR la potencia del WiFi sin cambiar de lugar el router y tener conexión en toda la casa Fuente: Shutterstock

Se trata de los repetidores WiFi, dispositivos diseñados para ampliar el alcance de la señal inalámbrica y llevar la conexión a sectores de la casa donde normalmente llega con poca potencia o directamente no alcanza.

Qué es un repetidor WiFi y para qué sirve

Un repetidor WiFi, también conocido como amplificador o extensor de señal, es un dispositivo que recibe la conexión inalámbrica emitida por el router y la vuelve a transmitir con mayor alcance.

Su principal objetivo es eliminar las llamadas “zonas muertas” del hogar, es decir, aquellos espacios donde la cobertura resulta insuficiente para navegar con normalidad.

Gracias a este sistema, la misma red WiFi puede llegar a habitaciones alejadas, patios, plantas superiores o sectores donde las paredes y otros obstáculos dificultan la señal.

Cómo funciona este dispositivo que mejora la señal de internet

El funcionamiento de un repetidor es bastante simple: el equipo capta la señal que emite el router principal mediante uno de sus receptores internos y luego la retransmite utilizando sus propias antenas.

De esta forma actúa como un puente entre el router y los dispositivos conectados, permitiendo que la conexión llegue más lejos sin necesidad de instalar cables ni modificar la ubicación del módem.

Adiós al internet lento | El truco infalible para mejorar y AUMENTAR la potencia del WiFi sin cambiar de lugar el router y tener conexión en toda la casa Fuente: Shutterstock

Además, la comunicación funciona en ambos sentidos: el repetidor recibe los datos enviados por celulares, computadoras o televisores y los devuelve al router para mantener una conexión estable.

Dónde conviene colocar un repetidor WiFi

La ubicación es uno de los factores más importantes para obtener buenos resultados.

Los especialistas recomiendan instalar el repetidor en un punto intermedio entre el router y la zona donde la señal comienza a perder intensidad.

Si se coloca demasiado lejos, recibirá una señal débil y no podrá amplificarla correctamente. En cambio, ubicado en una zona donde todavía exista buena cobertura, podrá extender la conexión de manera mucho más eficiente.

Cuáles son las ventajas de utilizar un repetidor WiFi

Entre los principales beneficios de estos dispositivos se destacan:

Amplían la cobertura de internet en toda la vivienda.

Mejoran la estabilidad de la conexión.

Permiten conectar dispositivos en habitaciones alejadas.

Son más económicos que otras soluciones de red.

No requieren instalaciones complejas.

Por este motivo se han convertido en una de las alternativas más elegidas para mejorar el rendimiento del WiFi doméstico sin necesidad de cambiar el router.