Argentina se quedó con el primer puesto de ranking de inglés a nivel latinoamericano. Se trata de un indicador que es clave para el desarrollo de los trabajadores en el mercado laboral.

Argentina es el país con mejor nivel de inglés en Latinoamérica

Education First (EF), un proveedor global de educación cultural inmersiva, publicó la edición 2025 de su Índice de Proficiencia en Inglés (EF EPI). El ranking mide las habilidades de inglés de personas de todo el mundo por país, capital y región .

Argentina se posicionó como el país con mejor dominio del idioma en Latinoamérica, destacándose entre 20 naciones evaluadas en la región. Obtuvo un puntaje total de 575, lo que representa una mejora en 13 puntos respecto a la evaluación de 2024.

A nivel mundial quedó en puesto 26, lo que representa un crecimiento sostenido del idioma y su consolidación como país referente regional en educación.

El informe detalla que los avances se dieron en todos los grupos etarios con un desempeño sobresaliente entre los jóvenes y adultos jóvenes. Los grupos entre 21 a 30 años superan los 600 puntos, mientras que los adultos de 31 a 40 años mantienen niveles sólidos cercanos a 580.

Los mayores de 41 años se estabilizan alrededor de 530 puntos, mostrando un progreso más moderado. Se destaca también el repunte del grupo de 18 a 20 años, que alcanza 540 puntos, lo que muestra un interés renovado por mejorar el inglés y superando los niveles de años anteriores

Cómo se realiza el ranking de inglés de EF

El estudio se realiza desde 2011 relacionando el idioma con variables de desarrollo económico, inversión en educación, equidad de género, entre otras.

En ese entonces, el estudio se realizaba en 44 países, mientras que en la edición 2025 se tomó en cuenta a 123 naciones.

Esto fue posible gracias al uso de EF SET, una prueba en línea adaptativa u estandarizada con puntuación objetiva. El testo clasifica las competencias lingüísticas según los seis niveles definidos por el Marco Común Europeo de Referencia (MCER).

Además, se trata de la primera edición en donde se evaluaron las habilidades de expresión oral y escrita a través de inteligencia artificial desarrollada por Efekta Education Group, una empresa tecnológica derivada de EF.

Cómo quedó el ranking completo de inglés en Latinoamérica

Con Argentina en el primer puesto en el ranking, los siguientes puestos quedaron de la siguiente manera: