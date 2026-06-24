Recomiendan colocar una moneda sobre el router del WiFi, por qué lo recomiendan y para qué sirve. Foto: ChatGPT

El router es el dispositivo central que distribuye la señal de internet en el hogar, permitiendo conectar celulares, computadoras y otros equipos. Sin embargo, su funcionamiento puede verse afectado por múltiples factores como la ubicación, los objetos cercanos o las interferencias.

Por tal motivo, hay muchos trucos caseros que circulan en las redes para mejorar el rendimiento de forma sencilla. Entre estas técnicas, aparece la opción de colocar una moneda arriba de este artefacto.

Por qué hay que poner una moneda en el router del Wifi y para qué lo recomiendan. Foto: Freepik

¿Por qué poner una moneda en el router del wifi?

Quienes defienden este método sostienen que colocar una moneda sobre el dispositivo podría contribuir a preservar su estabilidad e incluso mejorar la distribución de la señal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, tales afirmaciones se sustentan más en creencias populares asociadas a la tecnología que en pruebas científicas concretas.

De igual manera, persiste la creencia de que la moneda, al estar elaborada en metal, podría actuar como una especie de antena o disipador, contribuyendo a reducir las oscilaciones en la señal Wi‑Fi. Esta teoría se sustenta en las propiedades conductoras del material, aunque carece de un soporte técnico robusto.

En otras circunstancias, el uso de una moneda sobre el router responde a un concepto más básico: incrementar el peso. Cuando el dispositivo es liviano, puede moverse con facilidad debido a la tensión de los cables y la moneda actúa como una solución improvisada para prevenir su desplazamiento.

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Análisis de expertos sobre el truco de la moneda

Los expertos en redes y tecnología coinciden en que no existe sustento científico que respalde la noción de que colocar una moneda mejora la conexión a internet. Entre los principales argumentos que enumeran, destacan los siguientes:

Impacto nulo : una moneda presenta un tamaño demasiado diminuto para ocasionar un efecto tangible sobre las ondas de radio empleadas por el Wi‑Fi, tanto en las bandas de 2,4 GHz como en las de 5 GHz.

Posible sobrecalentamiento : la colocación de objetos sobre el router puede obstruir las ranuras de ventilación. Cuando el dispositivo no disipa adecuadamente el calor, su rendimiento se ve afectado y su vida útil podría verse reducida.

Interferencias indeseadas: en el escenario más desfavorable, la acumulación de monedas u otros objetos metálicos puede perjudicar la señal en lugar de mejorarla, creando zonas sin cobertura en el hogar.

Los peores lugares de la casa para colocar el router si quieres mejorar la señal WiFi

Los expertos en tecnología indican que hay áreas dentro del hogar donde se desaconseja la instalación del router de wifi: