Miles de usuarios buscan soluciones rápidas cuando la conexión deja de funcionar y no existe un teléfono de atención inmediata para hacer reclamos. Frente a este problema, comenzó a viralizarse un método digital disponible las 24 horas que permite detectar fallas, iniciar reportes y acelerar la resolución del servicio.

En el caso de Starlink, el sistema funciona exclusivamente mediante tickets digitales dentro de su aplicación oficial, ya que la empresa no cuenta en Argentina con call center, WhatsApp ni soporte técnico telefónico tradicional.

Cómo funciona el sistema para reclamar cuando se corta internet

A diferencia de otras compañías, Starlink utiliza un modelo de atención completamente digital.

Cuando aparece un problema de conexión, los usuarios deben:

ingresar a la aplicación móvil.

entrar a la sección de asistencia.

generar un ticket.

y describir la falla detectada.

Ese ticket se convierte en el único canal oficial de comunicación con soporte técnico.

Toda la conversación se realiza mediante mensajes dentro de la plataforma y, en algunos casos, la empresa puede devolver una llamada al número registrado en la cuenta.

El canal oculto que muchos usuarios no conocen

Dentro de la app existe una sección de diagnóstico automático que permite revisar el estado del servicio en tiempo real.

La herramienta puede detectar:

Problemas de señal.

Errores de instalación.

Desconexiones entre antena y router.

Fallas de firmware.

O inconvenientes eléctricos.

Ese ticket se convierte en el único canal oficial de comunicación con soporte técnico. Shutterstock

Además, el sistema permite enviar datos técnicos automáticamente al soporte para agilizar el análisis del problema.

Cuáles son las fallas más frecuentes que afectan el servicio

Especialistas señalan que muchos inconvenientes están relacionados con:

Cables mal conectados.

Ubicación incorrecta de la antena.

Saturación de red.

Cortes eléctricos.

O tormentas intensas.

También pueden aparecer bajas de velocidad en horarios pico, especialmente en zonas con alta cantidad de usuarios conectados al mismo tiempo.

La gran diferencia entre usuarios comunes y empresas

Uno de los puntos más cuestionados del servicio es la diferencia en la atención según el tipo de cliente.

Mientras los usuarios residenciales dependen exclusivamente del sistema de tickets digitales, las empresas pueden acceder a:

Soporte prioritario.

Asistencia personalizada.

Técnicos autorizados,

Y atención en el lugar.

Esto responde a la estrategia de expansión de Starlink en sectores productivos como el agro, la minería y la industria.

El cambio tecnológico que obliga a adaptarse

El modelo de atención de Starlink marca una ruptura con el esquema tradicional de soporte técnico telefónico.

La empresa apuesta por la autogestión y el seguimiento digital de reclamos, un sistema que funciona de manera permanente durante las 24 horas, pero que requiere que los usuarios aprendan a resolver gran parte de los problemas desde la aplicación.

Aunque para muchos clientes argentinos la ausencia de un teléfono de atención inmediata genera frustración, el sistema permite mantener registro completo de cada reclamo y realizar seguimiento constante del caso.