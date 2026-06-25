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El comienzo del invierno marca la llegada de uno de los problemas más frecuentes de la temporada: el olor a humedad de la ropa. Los días lluviosos, las jornadas de frío extremo y las pocas horas de luz solar conducen a que las prendas tarden más tiempo en secarse y muchas veces queden guardadas sin la ventilación adecuada.
Aunque la primera reacción suele ser lavar todo otra vez, existe un truco fácil y rápido con bicarbonato de sodio que puede ayudar a neutralizar el mal olor sin gastar de más ni recurrir a productos agresivos.
El error muy común en invierno por el que la ropa tiene olor a humedad
Durante los días fríos, la ropa suele secarse dentro de casa, cerca de estufas o en ambientes cerrados, y esa combinación puede favorecer la aparición de olor a encierro.
El problema no siempre está en el lavado, sino en la humedad que queda atrapada en las fibras cuando las prendas no terminan de secarse bien.
También puede ocurrir cuando la ropa mojada queda demasiado tiempo dentro del lavarropas, una práctica habitual que facilita la proliferación de bacterias y moho.
El ingrediente barato que permite sacarle el olor a humedad a la ropa
El dato clave está en el bicarbonato de sodio, un ingrediente económico que se usa en la cocina y también en la limpieza por su capacidad para absorber y neutralizar olores.
Para prendas que no necesitan volver al lavarropas, se puede colocar la ropa en una bolsa limpia o sobre una superficie seca y espolvorear una pequeña cantidad de bicarbonato sobre las zonas con olor.
Después de dejarlo actuar durante varias horas, lo ideal es sacudir bien la prenda y airearla cerca de una ventana o en un espacio ventilado, siempre evitando guardarla de inmediato.
Cómo usar bicarbonato para quitar el olor a humedad sin lavar otra vez
Si el olor es leve, alcanza con aplicar bicarbonato en seco y dejar que actúe durante la noche, especialmente en buzos, camperas, pantalones o prendas gruesas que tardan más en secarse.
En cambio, si el olor es más persistente, se recomienda ventilar primero la prenda y luego repetir el procedimiento antes de decidir si hace falta un nuevo lavado.
Este método no reemplaza la limpieza cuando la ropa está sucia, pero puede ser útil cuando el problema es solo el olor a humedad provocado por un secado deficiente.
Cómo evitar que la ropa vuelva a tener olor a humedad en invierno
Para prevenir el problema, conviene no dejar la ropa mojada dentro del lavarropas y tenderla apenas termina el ciclo, incluso si después debe secarse bajo techo.
También es importante separar las prendas para que circule el aire, evitar amontonarlas en percheros y no guardarlas hasta comprobar que estén completamente secas.
Otra medida útil es limpiar con frecuencia la goma, el tambor y el filtro del lavarropas, porque los restos de detergente y suavizante pueden generar mal olor y trasladarlo a la ropa.