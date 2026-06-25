El truco infalible que usan los japoneses para secar la ropa en los días que invade la humedad Fuente: Shutterstock

El comienzo del invierno marca la llegada de uno de los problemas más frecuentes de la temporada: el olor a humedad de la ropa. Los días lluviosos, las jornadas de frío extremo y las pocas horas de luz solar conducen a que las prendas tarden más tiempo en secarse y muchas veces queden guardadas sin la ventilación adecuada.

Aunque la primera reacción suele ser lavar todo otra vez, existe un truco fácil y rápido con bicarbonato de sodio que puede ayudar a neutralizar el mal olor sin gastar de más ni recurrir a productos agresivos.

El error muy común en invierno por el que la ropa tiene olor a humedad

Durante los días fríos, la ropa suele secarse dentro de casa, cerca de estufas o en ambientes cerrados, y esa combinación puede favorecer la aparición de olor a encierro.

El problema no siempre está en el lavado, sino en la humedad que queda atrapada en las fibras cuando las prendas no terminan de secarse bien.

Adiós al olor a humedad: el truco definitivo para eliminarlo de la ropa.

También puede ocurrir cuando la ropa mojada queda demasiado tiempo dentro del lavarropas, una práctica habitual que facilita la proliferación de bacterias y moho.

El ingrediente barato que permite sacarle el olor a humedad a la ropa

El dato clave está en el bicarbonato de sodio, un ingrediente económico que se usa en la cocina y también en la limpieza por su capacidad para absorber y neutralizar olores.

Para prendas que no necesitan volver al lavarropas, se puede colocar la ropa en una bolsa limpia o sobre una superficie seca y espolvorear una pequeña cantidad de bicarbonato sobre las zonas con olor .

Después de dejarlo actuar durante varias horas, lo ideal es sacudir bien la prenda y airearla cerca de una ventana o en un espacio ventilado, siempre evitando guardarla de inmediato.

Cómo usar bicarbonato para quitar el olor a humedad sin lavar otra vez

Si el olor es leve, alcanza con aplicar bicarbonato en seco y dejar que actúe durante la noche, especialmente en buzos, camperas, pantalones o prendas gruesas que tardan más en secarse.

En cambio, si el olor es más persistente, se recomienda ventilar primero la prenda y luego repetir el procedimiento antes de decidir si hace falta un nuevo lavado.

¿Cómo quitarle a la ropa el olor a humedad con bicarbonato de sodio? (Foto: archivo)

Este método no reemplaza la limpieza cuando la ropa está sucia, pero puede ser útil cuando el problema es solo el olor a humedad provocado por un secado deficiente.

Cómo evitar que la ropa vuelva a tener olor a humedad en invierno

Para prevenir el problema, conviene no dejar la ropa mojada dentro del lavarropas y tenderla apenas termina el ciclo, incluso si después debe secarse bajo techo.

También es importante separar las prendas para que circule el aire, evitar amontonarlas en percheros y no guardarlas hasta comprobar que estén completamente secas.

Otra medida útil es limpiar con frecuencia la goma, el tambor y el filtro del lavarropas, porque los restos de detergente y suavizante pueden generar mal olor y trasladarlo a la ropa.