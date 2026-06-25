Poner un puñadito de sal en la ventana: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Durante los meses más fríos del año, muchas personas se encuentran con el mismo problema al despertar: ventanas cubiertas de gotas de agua y ambientes con exceso de humedad.

Aunque parece algo normal del invierno, la condensación constante puede provocar manchas, malos olores e incluso la aparición de moho dentro del hogar.

Poner un puñadito de sal en la ventana: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: Archivo

Por eso, cada vez más personas recurren a un truco casero tan simple como económico: colocar un puñadito de sal gruesa cerca de las ventanas .

Este método ayuda a absorber parte de la humedad presente en el ambiente y puede reducir la formación de las conocidas “ventanas transpiradas”.

Por qué recomiendan poner sal en la ventana

La sal gruesa tiene una característica muy particular: es higroscópica, es decir, tiene la capacidad de atraer y absorber la humedad del aire.

Cuando se coloca en un recipiente sobre el borde de una ventana o en sectores donde suele acumularse condensación, comienza a captar parte del exceso de agua presente en el ambiente. Con el paso de los días, es común que la sal se humedezca o forme pequeños grumos, una señal de que está absorbiendo humedad.

Poner un puñadito de sal en la ventana: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Fuente: IA

Gracias a esta propiedad, muchas personas la utilizan como una solución casera para ayudar a mantener los ambientes más secos durante el invierno.

Cómo hacer este truco paso a paso

Aplicar este método es muy sencillo:

Colocar un puñado de sal gruesa en un vaso, recipiente o frasco pequeño.

Ubicarlo cerca de la ventana donde suele aparecer condensación.

Revisar periódicamente el estado de la sal.

Reemplazarla cuando esté demasiado húmeda o endurecida.

Para obtener mejores resultados, se recomienda colocar varios recipientes en distintos puntos de la casa donde haya problemas de humedad.

Qué beneficios tiene este método casero

Utilizar sal cerca de las ventanas puede aportar varias ventajas:

Ayuda a disminuir la condensación sobre los vidrios.

Reduce la acumulación de humedad en ambientes cerrados.

Puede colaborar en la prevención de moho y hongos.

Ayuda a evitar olores desagradables relacionados con la humedad.

Es una solución económica y fácil de aplicar.

Otros consejos para evitar las ventanas empañadas

Además de la sal gruesa, existen otras medidas que ayudan a controlar la humedad dentro del hogar.

Ventilar las habitaciones algunos minutos cada mañana permite renovar el aire y reducir el vapor acumulado. También es recomendable evitar secar ropa en espacios cerrados y utilizar extractores o abrir ventanas al cocinar.

Si el problema persiste durante todo el año, los especialistas aconsejan revisar el aislamiento de las ventanas o buscar soluciones más permanentes para mejorar la ventilación de la vivienda.

Con este sencillo truco casero, muchas personas logran reducir la humedad durante el invierno y mantener los ambientes más confortables, secos y saludables.