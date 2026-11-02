Noviembre llega con grandes promociones bancarias para los usuarios de una de las entidades más reconocidas que estén en busca de cuidar su bolsillo a la hora de acudir a una estación de servicio.
El Banco Provincia confirmó un descuento en combustibles que estará disponible durante ciertas jornadas del mes para quienes utilicen determinadas tarjetas.
Además, Cuenta DNI renovó su esquema de ofertas y beneficios en supermercados, gastronomía, comercios de cercanía y otros rubros, con reintegros que pueden aprovecharse a lo largo de la semana.
Descuentos en YPF durante noviembre: cómo recuperar hasta $24.000 con MasterCard de Banco Provincia
Las personas usuarias de tarjetas MasterCard emitidas por el Banco Provincia podrán acceder a un reintegro del 10% en cargas de combustible que se realicen en estaciones de servicio YPF durante noviembre.
Para obtener la devolución, será necesario pagar a través de la aplicación de la petrolera y realizar una compra mínima de $35.000. La promoción estará vigente todos los lunes del mes y contempla un reintegro máximo de $6.000 por semana.
De esta manera, quienes aprovechen el beneficio durante los cuatro lunes de noviembre podrán recuperar hasta $24.000 en total, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.
Cabe destacar que la promoción contempla el uso de las tarjetas MasterCard de crédito, débito y prepaga emitidas por la entidad.
¿Qué otros descuentos ofrece Banco Provincia con tarjeta MasterCard?
Los beneficios de MasterCard y Banco Provincia también incluyen promociones para quienes utilicen Cabify para movilizarse, con alternativas destinadas para quienes hagan viajes laborales o sean nuevos usuarios de la plataforma.
Una de las iniciativas es “Go to work”, que permite obtener un voucher equivalente al 100% del valor de un viaje, con un tope de $25.000 por trayecto. Para acceder, los usuarios deberán finalizar un traslado entre las 7 y las 10 de la mañana, de lunes a viernes, y recibirán una notificación con el cupón para utilizar ese mismo día hasta las 23:59.
El beneficio podrá aprovecharse hasta cuatro veces por usuario durante noviembre. Además, quienes comiencen a utilizar Cabify o no hayan realizado viajes en los últimos 90 días podrán acceder a un 50% de descuento en sus próximos cinco traslados mediante el código promocional 5MASTER, con una bonificación máxima de $4.000 por viaje.
Descuentos en noviembre: cuáles son las nueva ofertas con Cuenta DNI
Además de confirmar el descuento en combustibles, Banco Provincia publicó las promociones que estarán vigentes durante el corriente mes:
- Comercios de cercanía: 20% de descuento en comercios adheridos de lunes a viernes, con tope de $6.000 por semana, que se alcanza con consumos de $30.000.
- Ferias y mercados bonaerenses: 40% de descuento todos los días, con tope de $6.000 semanales, que se alcanza con un ticket $15.000.
- Gastronomía: 25% de descuento los sábados y domingos en locales gastronómicos adheridos. El tope de reintegro es de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.
- Pet shops y veterinarias: 30% de ahorro los sábados, con tope semanal de $8.000 por persona. El beneficio se alcanza con $26.600 en consumos.
- Universidades: 40% de ahorro todos los días, con un tope de reintegro de $6.000 por semana, que se alcanza con $15.000 en consumos.
- YPF Full: 25% de descuento los sábados y domingos, con tope de $8.000 por semana, que se alcanza con $32.000 en consumos.
- Marcas destacadas: 30% de ahorro con tope de $15.000 por mes, en: Havanna, Atalaya, Luccianos, Guolis, Antares, La Fonte D’Oro, Balcarce y Le Park.
- Supermercados: Hasta 20% de descuento en más de 15 cadenas de supermercados de toda la provincia.
- Librerías de texto: 10% de descuento los lunes y martes, sin tope de reintegro.
- Farmacias y perfumerías: 10% de descuento los miércoles y jueves, sin tope de reintegro.
- Especial en Mostaza: 25% de descuento pagando con dinero en cuenta, con tope de $8.000 semanales, y/o 30% de descuento pagando con tarjetas de crédito y/o débito mediante NFC, con tope de $15.000 semanales. Todos los jueves y viernes.
- Tarjetas de crédito vinculadas a Cuenta DNI: hasta tres cuotas sin interés en comercios adheridos que no pertenezcan al rubro alimentos, para compras realizadas mediante QR desde la aplicación. También aplica a tarjetas de crédito físicas emitas por la entidad.