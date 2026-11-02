Además, Cuenta DNI renovó su esquema de ofertas y beneficios en supermercados, gastronomía, comercios de cercanía y otros rubros, con reintegros que pueden aprovecharse a lo largo de la semana.

Noviembre llega con grandes promociones bancarias para los usuarios de una de las entidades más reconocidas que estén en busca de cuidar su bolsillo a la hora de acudir a una estación de servicio.

El Banco Provincia confirmó un descuento en combustibles que estará disponible durante ciertas jornadas del mes para quienes utilicen determinadas tarjetas.

Además, Cuenta DNI renovó su esquema de ofertas y beneficios en supermercados, gastronomía, comercios de cercanía y otros rubros, con reintegros que pueden aprovecharse a lo largo de la semana.

Descuentos en YPF durante noviembre: cómo recuperar hasta $24.000 con MasterCard de Banco Provincia

Las personas usuarias de tarjetas MasterCard emitidas por el Banco Provincia podrán acceder a un reintegro del 10% en cargas de combustible que se realicen en estaciones de servicio YPF durante noviembre.

Para obtener la devolución, será necesario pagar a través de la aplicación de la petrolera y realizar una compra mínima de $35.000. La promoción estará vigente todos los lunes del mes y contempla un reintegro máximo de $6.000 por semana .

La promoción estará vigente todos los lunes del mes y contempla un reintegro máximo de $6.000 por semana. (Foto: Shutterstock) Fuente: Shutterstock Shutterstock

De esta manera, quienes aprovechen el beneficio durante los cuatro lunes de noviembre podrán recuperar hasta $24.000 en total, siempre que cumplan con las condiciones establecidas.

Cabe destacar que la promoción contempla el uso de las tarjetas MasterCard de crédito, débito y prepaga emitidas por la entidad.

¿Qué otros descuentos ofrece Banco Provincia con tarjeta MasterCard?

Los beneficios de MasterCard y Banco Provincia también incluyen promociones para quienes utilicen Cabify para movilizarse, con alternativas destinadas para quienes hagan viajes laborales o sean nuevos usuarios de la plataforma.

Una de las iniciativas es “Go to work”, que permite obtener un voucher equivalente al 100% del valor de un viaje, con un tope de $25.000 por trayecto. Para acceder, los usuarios deberán finalizar un traslado entre las 7 y las 10 de la mañana, de lunes a viernes, y recibirán una notificación con el cupón para utilizar ese mismo día hasta las 23:59.

El beneficio podrá aprovecharse hasta cuatro veces por usuario durante noviembre. Además, quienes comiencen a utilizar Cabify o no hayan realizado viajes en los últimos 90 días podrán acceder a un 50% de descuento en sus próximos cinco traslados mediante el código promocional 5MASTER, con una bonificación máxima de $4.000 por viaje.

Descuentos en noviembre: cuáles son las nueva ofertas con Cuenta DNI

Además de confirmar el descuento en combustibles, Banco Provincia publicó las promociones que estarán vigentes durante el corriente mes: