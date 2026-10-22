En esta noticia De las redes sociales al cierre de la venta

La inteligencia artificial (IA) empieza a disputar un lugar en la decisión de compra de los mexicanos, pero las empresas todavía avanzan a distintas velocidades en su adopción. Mientras más de uno de cada cuatro consumidores ya recurre a esta tecnología para orientar sus compras de fin de año, apenas 8% de las empresas formales con más de 10 empleados en México la ha implementado, frente a 20.1% promedio en los países de la OCDE, según un estudio de Ipsos y Meta (Facebook).

Esta brecha abre una oportunidad de negocio para las pequeñas y medianas empresas (PyMEs), que pueden utilizar herramientas de inteligencia artificial para automatizar la atención al cliente, ajustar sus campañas publicitarias y aprovechar las conversaciones digitales para concretar ventas. Ese es el mercado que Meta busca impulsar con las herramientas de IA integradas a sus plataformas de publicidad y mensajería.

De acuerdo con el estudio presentado este jueves por la empresa tecnológica, el 41% de los consumidores mexicanos utiliza las redes sociales durante sus compras de fin de año, por encima del promedio global de 37%. Sin embargo, su papel va más allá de exhibir productos: funcionan como un canal de descubrimiento que puede terminar en una compra presencial o en una conversación directa con un negocio.

El vínculo entre ambos canales es relevante para los comercios. El 87% de los compradores sociales en México ha adquirido algún producto en una tienda física después de verlo en redes sociales, mientras que el 36% afirma hacerlo con frecuencia. Las fotografías y videos de productos, las recomendaciones de otros usuarios y los anuncios de promociones son algunos de los contenidos que motivan esas visitas.

La mensajería aparece como uno de los puntos de contacto más importantes; el estudio revela que el 58% de los usuarios de las tecnologías de Meta envió mensajes directos a un negocio durante la temporada de fin de año; el 35% utilizó estos canales para descubrir productos y el 26% incluso para completar el pago.

Para las PyMEs, el reto ya no consiste únicamente en tener presencia digital, sino en conectar esa exposición con la atención y la venta.

De las redes sociales al cierre de la venta

Este comportamiento abre espacio para automatizar tareas que, en los negocios pequeños, suelen depender de la disponibilidad de una persona.

Meta recomienda utilizar respuestas automáticas en Messenger e Instagram y Meta Business Agent en WhatsApp para atender consultas, mostrar catálogos y mantener la comunicación con los clientes fuera del horario habitual.

La apuesta también pasa por la publicidad. Las herramientas de automatización de Meta permiten ajustar elementos de las campañas, como las audiencias, los formatos creativos, las ubicaciones y el presupuesto.

Según cifras de la compañía incluidas en sus recomendaciones, cada dólar invertido en anuncios de sus plataformas genera, en promedio, u$s 3.71 dólares en ingresos, mientras que el uso de segmentación con IA se asocia con un aumento del 22% en el retorno publicitario.

La empresa también reportó que sus herramientas de generación de imágenes pueden elevar un 11% los clics por impresión y 7% las conversiones. Aunque, cabe aclarar que estas cifras corresponden a los resultados que Meta atribuye a sus soluciones y no necesariamente representan el desempeño que obtendrá cada negocio, pues los resultados dependen de factores como el producto, la campaña y el público objetivo.

La influencia de las recomendaciones digitales añade otra variable a la competencia por el consumidor. El 97% de los compradores sociales mexicanos busca orientación en creadores de contenido para sus compras de fin de año y el 56% considera probable que sus publicaciones influyan en sus adquisiciones. Para los negocios, esto convierte a los creadores locales en una posible vía para ganar visibilidad y generar confianza sin depender exclusivamente de la publicidad tradicional.

El momento de ejecución también importa. México destaca por la anticipación de sus consumidores, ya que el 70% planea comenzar sus compras de fin de año en noviembre, frente al 54% del promedio global. La actividad se concentra entre mediados de noviembre y principios de diciembre, lo que reduce el margen para que las empresas prueben campañas, ajusten sus mensajes y preparen sus canales de atención.

La oportunidad, sin embargo, contrasta con el rezago tecnológico. Aunque siete de cada diez mexicanos ya utilizan inteligencia artificial, según los datos citados por Meta, su adopción empresarial sigue siendo limitada. Entre los negocios que ya incorporaron estas herramientas, el 83% reporta un incremento promedio de 16% en sus ingresos y el 94% afirma haber mejorado la eficiencia operativa, de acuerdo con cifras difundidas por la compañía.