Los pensionistas españoles recibirán durante noviembre de 2026 la segunda paga extraordinaria del año, conocida como paga extra de Navidad

Los pensionistas españoles recibirán durante noviembre de 2026 la segunda paga extraordinaria del año, conocida como paga extra de Navidad, junto con su pensión habitual. Los primeros ingresos están previstos para el lunes 23 de noviembre, aunque las fechas pueden variar según la entidad bancaria y extenderse hasta los últimos días del mes.

La Seguridad Social establece que las pensiones contributivas se abonan, con carácter general, en 14 pagas anuales: doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, correspondientes a junio y noviembre. En este último mes, quienes hayan generado el derecho completo a la paga extra podrán recibir el equivalente a dos mensualidades de su pensión.

Además, los importes de 2026 incorporan la revalorización general del 2,7% de las pensiones contributivas, aprobada mediante el Real Decreto-ley 3/2026, de 3 de febrero. Esta actualización también se refleja en la cuantía de las pagas extraordinarias, que se calcula a partir de la pensión mensual reconocida.

¿Qué día de noviembre de 2026 se cobra la paga extra de Navidad según cada banco?

La paga extraordinaria de Navidad llegará a las cuentas de los pensionistas durante la última semana de noviembre de 2026, junto con la mensualidad habitual. Aunque la Seguridad Social establece el calendario ordinario de abonos, las entidades bancarias pueden anticipar el ingreso para que sus clientes dispongan del dinero antes de diciembre.

Según los calendarios oficiales de las entidades financieras, estas son las fechas de cobro previstas para noviembre de 2026:

Bankinter : lunes 23 de noviembre.

Unicaja : lunes 23 de noviembre, a partir de las 12:00 horas.

CaixaBank : martes 24 de noviembre.

BBVA : miércoles 25 de noviembre, según su política de ingreso mensual.

Banco Santander : miércoles 25 de noviembre, para las pensiones acogidas a su servicio de anticipo.

ING: miércoles 25 de noviembre, independientemente de que sea día hábil o festivo.

Los pensionistas españoles recibirán durante noviembre de 2026 la segunda paga extraordinaria del año, conocida como paga extra de Navidad. Shutterstock

La Seguridad Social establece que el importe debe estar disponible el primer día hábil del mes en el que se efectúa el pago y, en cualquier caso, antes del cuarto día natural. Para la nómina correspondiente a noviembre de 2026, el primer día hábil de diciembre será el martes 1 de diciembre. Sin embargo, los anticipos bancarios permitirán que numerosos pensionistas reciban tanto su mensualidad como la paga extraordinaria durante noviembre.

¿Cuánto dinero recibirán los pensionistas con la paga extra de noviembre?

El importe de la paga extraordinaria depende de la cuantía de la pensión reconocida a cada beneficiario. Según la normativa de la Seguridad Social, la paga extra equivale a una mensualidad ordinaria completa, siempre que se haya generado el derecho durante todo el periodo comprendido entre el 1 de junio y el 30 de noviembre de 2026.

Por ejemplo, un jubilado que perciba una pensión mensual de 1200 euros tendrá derecho a otros 1200 euros en concepto de paga extraordinaria. Por tanto, recibirá un total de 2400 euros brutos en noviembre, antes de las retenciones fiscales que correspondan.

De acuerdo con las cuantías oficiales de la Seguridad Social para 2026, estos son algunos ejemplos de cuánto pueden recibir los jubilados de 65 años o más que perciben una pensión mínima y tienen derecho a la paga extraordinaria completa:

Situación del pensionista Pensión mensual Total bruto en noviembre Con cónyuge a cargo 1.256,60 euros 2.513,20 euros Sin cónyuge 936,20 euros 1.872,40 euros Con cónyuge no a cargo 888,70 euros 1.777,40 euros

Sin embargo, no todos los pensionistas recibirán dos mensualidades completas. Quienes hayan accedido recientemente a la jubilación cobrarán la parte proporcional de la paga extraordinaria, calculada en sextas partes según los meses en los que hayan generado el derecho.

La paga extraordinaria de Navidad llegará a las cuentas de los pensionistas durante la última semana de noviembre de 2026. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Asimismo, las pensiones derivadas de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales se abonan habitualmente en doce mensualidades, porque las pagas extraordinarias ya están prorrateadas. En estos casos, los beneficiarios no recibirán un ingreso extraordinario adicional en noviembre.