Con la llegada de los días más calurosos, los mosquitos vuelven a aparecer y se convierten en una de las principales molestias dentro del hogar. Para mantenerlos alejados, existen diferentes alternativas, entre ellas, una propuesta casera que permite reutilizar materiales cotidianos y elaborar espirales aromáticos.

La iniciativa fue compartida por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de San Miguel de Tucuman (SMT) a través de su cuenta oficial de Instagram @ambienteydesarrollo.smt. El método consiste en aprovechar los maples de huevo y combinarlos con hierbas aromáticas y aceites esenciales, como citronela, limón o menta.

Qué materiales se necesitan para preparar espirales caseros

Para realizar este procedimiento se necesitan algunos elementos fáciles de conseguir:

Maples de huevo

Hierbas aromáticas, como menta, cedrón o burro.

Aceite esencial de citronela, limón o menta.

Agua.

Una botella de plástico vacía para utilizar como molde.

El maple de huevos tiene un nuevo uso: cómo convertirlo en un repelente casero contra los mosquitos. Magnific

Cómo preparar espirales aromáticos con cartones de huevo

La elaboración consiste en transformar el cartón en una pasta moldeable, incorporar los ingredientes aromáticos y dejar que la preparación se seque. El procedimiento es el siguiente:

Preparar el cartón: cortar el maple de huevos en pequeños trozos y colocarlos dentro de un recipiente. Humedecer el material: incorporar agua hasta cubrir los pedazos y esperar a que el cartón absorba el líquido. Formar una pasta: procesar o amasar el material hasta conseguir una consistencia uniforme. Eliminar el agua sobrante: escurrir la preparación con las manos para retirar la mayor cantidad posible de líquido. Incorporar los aromas: agregar las hierbas elegidas y unas gotas de aceite esencial. Mezclar nuevamente para distribuir los ingredientes. Armar el molde: cortar una parte de una botella de plástico y darle forma de cono para utilizarla como guía. Dar forma a los espirales: colocar la pasta dentro del molde y presionarla para compactarla. Dejar secar: retirar las piezas y ubicarlas en un lugar ventilado y a la sombra durante aproximadamente 7 a 10 días, hasta que estén completamente secas.