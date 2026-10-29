El Rockefeller Center confirmó los detalles del árbol que iluminará Manhattan durante las fiestas de fin de año.

El árbol de Navidad del Rockefeller Center 2026 ya fue seleccionado y llegará a Manhattan, Nueva York, la próxima semana.

Se trata de un abeto noruego de aproximadamente 75 años, 23 metros de altura y 11 toneladas de peso, que será decorado con más de 50,000 luces LED multicolores y una impresionante estrella Swarovski de 408 kilogramos .

Cómo será el árbol de Navidad del Rockefeller Center 2026

El árbol elegido para esta Navidad no solamente llama la atención por su tamaño, sino también por su antigüedad. Durante aproximadamente 75 años creció en West Edmeston, antes de ser seleccionado para convertirse en el protagonista de las famosas celebraciones navideñas de Manhattan .

Rockefeller Center publicó las características del ejemplar:

Edad: aproximadamente 75 años.

Altura: 23 metros, equivalentes a 76 pies.

Diámetro: cerca de 15 metros.

Peso: alrededor de 11 toneladas.

Origen: West Edmeston, Nueva York.

Iluminación: más de 50,000 luces LED multicolores.

Cableado: aproximadamente 8 kilómetros de cables para distribuir las luces.

Uno de los detalles más llamativos estará en la punta: allí se instalará una estrella Swarovski diseñada por el arquitecto Daniel Libeskind, que pesa aproximadamente 408 kilogramos y tiene un diámetro de 2,84 metros. La estructura, además, cuenta con 3 millones de cristales distribuidos en 70 puntas.

Cuándo llegará el árbol de Navidad a Nueva York y qué día será el encendido de luces

El calendario del Rockefeller Center contempla dos fechas importantes:

Sábado 7 de noviembre, cuando el árbol llegará a Manhattan y se realizará una celebración gratuita para recibirlo. Habrá talleres navideños, actividades familiares, espacios para fotografías y encuentros con personajes de los Ositos Cariñositos.

Miércoles 2 de diciembre, cuando tendrá lugar la esperada ceremonia oficial de encedido, programada entre las 7: p.m. y las 10:00 p.m.

Dónde quedará el árbol de Navidad de Nueva York y hasta cuándo se podrá visitar gratis

El árbol de Navidad estará ubicado en la Plaza Central del Rockefeller Center, en Midtown Manhattan, entre la Quinta y la Sexta Avenida y las calles 49 y 50, y permanecerá expuesto hasta mediados de enero de 2027. Tras ese período, tendrá una segunda vida: la madera se donará a Habitat for Humanity, una organización que la reutilizará para beneficiar a distintas comunidades.

No será necesario comprar entradas para verlo desde las zonas públicas. Aunque quienes prefieran observarlo desde otra perspectiva podrán adquirir boletos para Holiday Top of the Rock, que ofrece vistas panorámicas de 360 grados de Nueva York desde el piso 70 y acceso privilegiado para tomarse fotografías cerca del árbol.