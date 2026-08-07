En esta noticia
Las lámparas de sal del Himalaya son un clásico del hogar para quienes buscan purificar el ambiente y mejorar la energía de los espacios. Sin embargo, pocos conocen un sencillo ritual del Feng Shui que promete activar el flujo financiero y atraer la abundancia a la casa con solo usar un billete.
Si tenés una de estas lámparas en tu habitación o escritorio y sentís que la suerte económica no avanza, puede ser que no le estés sacando el máximo provecho energético.
Para qué sirve poner un billete debajo de la lámpara de sal
Según la filosofía oriental del Feng Shui, la sal representa un poderoso símbolo ancestral de limpieza y protección energética. Al colocar un billete en su base mientras está encendida, se genera un efecto de purificación y dinamización sobre la economía personal.
Los principales beneficios de este ritual son:
- Limpieza de cargas negativas: ayuda a desbloquear la “energía estancada” alrededor del dinero, como deudas, gastos imprevistos o frenos en los ingresos.
- Activación con el elemento fuego: al calentarse, la lámpara proyecta una luz en tonos anaranjados. En el Feng Shui, esta tonalidad representa al fuego, elemento indispensable para energizar, multiplicar y dar movimiento al valor del dinero.
- Estabilidad financiera: crea una atmósfera protectora para que las finanzas del hogar no solo crezcan, sino que se mantengan estables en el tiempo.
Cómo hacer el ritual paso a paso para atraer riqueza
Para realizar esta práctica de manera correcta y potenciar sus efectos, se deben seguir estos pasos recomendados por expertos en la materia:
- Elegir el billete adecuado: seleccioná un billete en buen estado y, preferentemente, de la denominación más alta que tengas a mano para atraer beneficios positivos.
- Doblarlo en tres partes: doblá el billete de manera prolija en tres partes iguales antes de colocarlo.
- Ubicación clave: ubica la lámpara de sal en la zona sureste de tu casa o sobre tu escritorio de trabajo, que representa el área de la riqueza e ingresos según el mapa Bagua del Feng Shui.
- Dejarlo actuar 24 horas: encendé la lámpara y dejala encendida al menos durante un día completo para que el billete absorba el calor y la energía luminosa.
- Convertirlo en amuleto: una vez cumplido el plazo, guardá ese billete en tu billetera y conservalo como un amuleto personal de prosperidad.