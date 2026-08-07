Poner un billete debajo de una lampara de sal.

Las lámparas de sal del Himalaya son un clásico del hogar para quienes buscan purificar el ambiente y mejorar la energía de los espacios. Sin embargo, pocos conocen un sencillo ritual del Feng Shui que promete activar el flujo financiero y atraer la abundancia a la casa con solo usar un billete.

Si tenés una de estas lámparas en tu habitación o escritorio y sentís que la suerte económica no avanza, puede ser que no le estés sacando el máximo provecho energético.

Para qué sirve poner un billete debajo de la lámpara de sal

Según la filosofía oriental del Feng Shui, la sal representa un poderoso símbolo ancestral de limpieza y protección energética. Al colocar un billete en su base mientras está encendida, se genera un efecto de purificación y dinamización sobre la economía personal.

Lampara de sal

Los principales beneficios de este ritual son:

Limpieza de cargas negativas : ayuda a desbloquear la “energía estancada” alrededor del dinero, como deudas, gastos imprevistos o frenos en los ingresos.

Activación con el elemento fuego: al calentarse, la lámpara proyecta una luz en tonos anaranjados. En el Feng Shui, esta tonalidad representa al fuego, elemento indispensable para energizar, multiplicar y dar movimiento al valor del dinero.

Estabilidad financiera: crea una atmósfera protectora para que las finanzas del hogar no solo crezcan, sino que se mantengan estables en el tiempo.

Cómo hacer el ritual paso a paso para atraer riqueza

Para realizar esta práctica de manera correcta y potenciar sus efectos, se deben seguir estos pasos recomendados por expertos en la materia: