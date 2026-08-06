Mantener la fuerza muscular, conservar las articulaciones móviles y cuidar la salud del corazón son tres pilares fundamentales para prevenir lesiones y conservar una buena calidad de vida. Los especialistas coinciden en que incorporar movimientos variados al entrenamiento ayuda a mejorar el equilibrio, la coordinación y la estabilidad del cuerpo.

Además del ejercicio aeróbico tradicional, cada vez cobran mayor relevancia las actividades que involucran todo el cuerpo. Este tipo de entrenamiento permite fortalecer brazos, piernas, espalda y abdomen al mismo tiempo, al tiempo que aumenta la frecuencia cardíaca y favorece la resistencia física sin necesidad de utilizar máquinas o acudir a un gimnasio.

No es la bici fija: el ejercicio que cuida la salud cardiovascular, mejora la agilidad mental y reflejos y no tiene riesgo de lesiones Fuente: Shutterstock

¿Qué son los quadrobics, cuáles son sus beneficios y cuánto tiempo se recomienda practicarlos?

Los quadrobics o también conocidos como bear crawls son una modalidad de ejercicio basada en el desplazamiento sobre las cuatro extremidades, inspirada en los patrones naturales de movimiento del ser humano.

Aunque recientemente se volvió viral en redes sociales, su objetivo principal es desarrollar fuerza, estabilidad, coordinación y movilidad mediante ejercicios funcionales.

Beneficio para el corazón �

Esta actividad puede ser practicada por hombres y mujeres de distintas edades, siempre que no existan lesiones o enfermedades que limiten el movimiento y, de ser posible, bajo la supervisión de un entrenador o fisioterapeuta durante las primeras sesiones.

Fortalece el core (abdomen, espalda y pelvis).

Mejora la fuerza de brazos, hombros y piernas.

Incrementa la movilidad de caderas, rodillas y hombros.

Favorece la coordinación y el equilibrio.

Aumenta la conciencia corporal.

Eleva la frecuencia cardíaca, contribuyendo al entrenamiento cardiovascular.

Puede ayudar a reducir el estrés al exigir concentración en cada movimiento.

En declaraciones al The New York Post, el entrenador personal y coach nacional de levantamiento de pesas Jarrod Nobbe explicó que el movimiento cuadrupedal forma parte del llamado movimiento primal, una corriente que busca recuperar patrones naturales de desplazamiento.

“El movimiento cuadrupedal es un entrenamiento de cuerpo completo, pero realmente trabaja el core”, afirmó. El especialista también señaló que este tipo de ejercicio posee un componente recreativo y de atención plena. “Hay un aspecto lúdico, casi meditativo, que obliga a estar presente y conectado con el cuerpo”.

¿Cuánto tiempo se recomienda practicarlo?

Al no existir una guía oficial específica para los quadrobics, especialistas en entrenamiento funcional recomiendan comenzar con sesiones de 5 a 10 minutos, dos o tres veces por semana, enfocándose en la técnica antes que en la velocidad o la distancia recorrida.

Conforme mejora la condición física, las sesiones pueden extenderse hasta 20 o 30 minutos, integrándolas como parte de un programa de entrenamiento más amplio que incluya ejercicios de fuerza, movilidad y trabajo cardiovascular.

¿Cuándo no se recomienda hacer quadrobics o bear crawls?

Aunque puede aportar beneficios, no es una actividad adecuada para todas las personas.

El médico ortopedista Daniel Romero, especialista por la UNAM, explicó al diario Milenio que todavía existe poca evidencia científica sobre esta disciplina y sus posibles riesgos a largo plazo.

“Aunque no tiene un mayor beneficio para la salud comparado con otros tipos de ejercicio... si tu objetivo es ganar más fuerza muscular, pues no sería el ideal”.

Por su parte, el fisioterapeuta Eduardo Bernal, egresado de la Universidad Tecnológica de México, advirtió que practicarlo sin una técnica adecuada podría aumentar el riesgo de lesiones, especialmente en muñecas, hombros, rodillas y espalda.

Lesiones recientes en muñecas, hombros o rodillas.

Problemas importantes de columna.

Dolor articular sin diagnóstico.

Alteraciones del equilibrio.

Enfermedades que limiten el esfuerzo físico sin autorización médica.

Ni caminata, ni gimnasio, ni bicicleta fija: el ejercicio ideal para fortalecer el corazón y mejorar la circulación sanguínea Fuente: Shutterstock Shutterstock

Un ejercicio con décadas de historia que volvió a hacerse viral

Aunque muchas personas creen que los quadrobics surgieron en 2026 gracias a TikTok y otras redes sociales, la realidad es que esta práctica tiene varios años de desarrollo.

Su popularidad comenzó a crecer en 2008, cuando el atleta japonés Kenichi Ito rompió el récord mundial de los 100 metros sobre cuatro extremidades, al completar la distancia en 15.71 segundos.

Cuadrobics o bear crawls. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Desde entonces, distintos entrenadores comenzaron a incorporar desplazamientos cuadrúpedos en programas de acondicionamiento físico y entrenamiento funcional.

Con el paso del tiempo, esta forma de ejercitarse también ganó notoriedad dentro de comunidades como la de los therians, personas que se identifican simbólicamente con animales no humanos, lo que llevó a que muchas personas asociaran erróneamente los quadrobics únicamente con ese movimiento.

Sin embargo, especialistas en actividad física aclaran que los quadrobics también pueden practicarse exclusivamente como una herramienta de entrenamiento. Su reciente explosión en redes sociales responde a que muchas personas buscan alternativas para mantenerse activas desde casa, sin equipos costosos ni membresías de gimnasio.

Aunque la evidencia científica sobre esta disciplina aún es limitada, los expertos coinciden en que, realizada correctamente e integrada dentro de un plan de ejercicio equilibrado, puede ser una opción útil para mejorar la movilidad, fortalecer la musculatura y complementar el entrenamiento cardiovascular.