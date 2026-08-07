Un corte de luz puede ocurrir en cualquier momento y dejar el teléfono celular sin batería justo cuando más se necesita.

En esas situaciones, contar con alternativas para cargar el celular resulta fundamental para mantener la comunicación, acceder a información importante o utilizar aplicaciones de emergencia.

Aunque la red eléctrica esté fuera de servicio, existen distintos métodos que permiten recuperar carga de forma segura.

Algunos requieren preparación previa, mientras que otros aprovechan dispositivos que muchas personas ya tienen en casa o en el auto.

Power bank y batería del auto: las opciones más rápidas para cargar el celular

La alternativa más práctica es utilizar una batería portátil o power bank, siempre que se haya cargado con anticipación . Dependiendo de su capacidad, estos dispositivos pueden ofrecer una o varias cargas completas para el teléfono.

Otra posibilidad es recurrir a un automóvil. Si el vehículo dispone de puerto USB o de un adaptador de 12 voltios, es posible conectar el celular mientras el motor permanece encendido. De esta manera se evita descargar la batería del auto durante el proceso.

Ni enchufe ni generador: cómo cargar el celular cuando se corta la luz de forma segura y sin electricidad Freepik

Cómo cargar el teléfono sin electricidad usando una notebook o energía solar

Si la computadora portátil todavía conserva batería, puede funcionar como una fuente de energía temporal . Solo es necesario un cable USB compatible para transferir parte de la carga al celular, aunque el proceso suele ser más lento que con un cargador convencional.

También existen cargadores solares portátiles, una solución útil para quienes pasan tiempo al aire libre o desean contar con un respaldo durante emergencias.

Estos equipos convierten la luz solar en energía para recargar dispositivos móviles, aunque su rendimiento disminuye en jornadas nubladas o con poca exposición al sol.

Recomendaciones para cuidar la batería durante un apagón

Cuando la electricidad escasea, conviene administrar la energía disponible de la mejor manera posible. Para prolongar la autonomía del teléfono, los especialistas recomiendan: