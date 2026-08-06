Durante décadas, hubo un órgano que la medicina consideraba de escasa importancia después de pasada la infancia debido a que reduce su tamaño considerablemente.

No obstante, una nueva investigación demuestra que el timo desempeña un papel mucho más relevante en lo que respecta a la longevidad y protección frente a enfermedades graves.

El órgano que podría marcar la diferencia en la longevidad: ¿Qué función cumple el Timo?

El timo es un pequeño órgano situado detrás del esternón y delante del corazón que forma parte del sistema inmunológico.

Su función es esencial durante los primeros años de vida , ya que es en este órgano en el que maduran los linfocitos T encargados de reconocer y combatir virus, bacterias, células tumorales y otros agentes extraños , y a no atacar tejidos sanos del propio organismo evitando enfermedades autoinmunes.

¿Qué dice la investigación sobre el rol de este pequeño órgano?

El trabajo fue realizado por investigadores de Mass General Brigham y publicado en la revista Nature. Se desarrolló un sistema de inteligencia artificial capaz de evaluar la salud del timo mediante tomografías computadas de rutina.

Los científicos analizaron la información de 27.612 personas pertenecientes a dos grandes investigaciones:

Ensayo Nacional de Detección de Cáncer de Pulmón (NLST)

Estudio del Corazón de Framingham (FHS)

Clasificaron a los participantes según su salud tímica y los resultados mostraron que quienes conservaban un timo más saludable tenían un menor riesgo de muerte por cualquier causa , particularmente por enfermedades cardiovasculares.

Además, también se observó una menor probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón, menores niveles de inflamación sistémica y un mejor funcionamiento metabólico.

El trabajo fue realizado por investigadores de Mass General Brigham y publicado en la revista Nature. Magnific

Salud tímica: ¿Qué es y cómo se mide?

Según los autores de la investigaciones, el concepto de salud tímica se usa para describir el grado en el que el órgano mantiene su funcionalidad con el paso del tiempo.

Para medirla desarrollaron un algoritmo de aprendizaje profundo que analiza imágenes obtenidas mediante tomografía computada (TC).

La inteligencia artificial evalúa la composición del órgano y determina cuánto tejido funcional conserva : cuánto mayor es la proporción de tejido activo y menos la infiltración de grasa, mejor es la salud tímica:

Salud tímica baja (25% inferior).

Salud tímica intermedia.

Salud tímica alta (25% superior).

¿Cómo cuidar el Timo?

Aunque en la investigación no se especifica una forma específica de cuidar el timo , sí se revelan factores que influyen en la salud de este órgano como:

La edad: con el tiempo, el envejecimiento disminuye su tamaño.

El sexo: las mujeres presentaron una mejor salud tímica que los hombres.

Tabaquismo: fumar se asoció con una peor salud tímica.

Obesidad y salud metabólica: triglicéridos, glucosa y presión arterial elevados se relacionaron con una menor salud tímica.

Actividad física: quienes se mantenían activos físicamente presentan una mejor salud tímica.

Un timo sano parece ayudar a proteger el cuerpo al mejorar la función inmunológica durante la edad adulta.