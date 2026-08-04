Las recomendaciones de Profeco antes de comprar alimento húmedo para gatos.

La Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, emitió una alerta tras analizar 54 productos de alimento húmedo para gato, un estudio en el que detectó incumplimientos a la Ley Federal de Protección al Consumidor, LFPC, así como inconsistencias en el etiquetado y la información nutrimental de algunos productos que se comercializan en México.

El análisis fue realizado por el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor y contempló alimentos húmedos balanceados y completos elaborados con carne, subproductos de ave, pescado, cereales, proteína vegetal, vitaminas y minerales. Las pruebas se realizaron con base en la normatividad vigente para verificar que la información ofrecida al consumidor fuera veraz y comprobable.

La Profeco evaluó 54 alimentos húmedos para gatos y encontró productos con publicidad no comprobable, imágenes que pueden confundir y declaraciones nutrimentales incorrectas. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué alimentos para gato incumplieron con la ley, según Profeco?

Como resultado del Estudio de Calidad, la Profeco identificó diversos productos que presentan irregularidades relacionadas con su publicidad y su declaración nutrimental.

Los principales incumplimientos detectados fueron:

Purina One Visible Nutrition con carne: utiliza la leyenda “SUPER NUTRIENTES”, una afirmación que la Profeco consideró no comprobable y que incumple con la Ley Federal de Protección al Consumidor.

GrandPET Carne Fresca: muestra imágenes de trozos de salmón en su empaque, aunque ese ingrediente no forma parte de su composición, lo que puede inducir a error a los consumidores.

GrandPET Carne Fresca: declara un porcentaje de proteína mayor al que realmente contiene.

Kisha Pavo: presenta una declaración de proteína superior a la encontrada en las pruebas de laboratorio.

Natural Gourmet Receta de Pescado a las Finas Hierbas: también reporta un contenido de proteína mayor al que realmente posee.

La dependencia explicó que estos hallazgos buscan informar a los consumidores para que puedan tomar decisiones de compra con base en información confiable y no únicamente en las leyendas o imágenes que aparecen en los envases.

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Las recomendaciones de Profeco antes de comprar alimento húmedo para gatos

La Profeco recomendó consultar con un médico veterinario antes de elegir el alimento para un gato, ya que sus necesidades nutricionales pueden variar de acuerdo con la edad, estado de salud y nivel de actividad de cada mascota. Asimismo, pidió priorizar la calidad del producto y revisar cuidadosamente el etiquetado antes de realizar una compra.

Por otro lado la dependencia aconsejó adquirir este tipo de alimentos únicamente en establecimientos formales. También recordó que los sobres o latas deben conservarse en un lugar fresco y seco mientras permanezcan cerrados y mantenerse refrigerados una vez abiertos para preservar sus condiciones.