Realizar actividad física es de máxima importancia para la salud.

Mantener un corazón en óptimas condiciones es uno de los principales objetivos de la actividad física.

Entre las diversas opciones disponibles, los especialistas en salud subrayan un ejercicio que se erige como uno de los más completos para fortalecer el sistema cardiovascular y optimizar la circulación.

¿Cuál es el ejercicio más completo para cuidar el corazón?

Según la Cleveland Clinic, nadar constituye un entrenamiento aeróbico que permite ejercitar la totalidad del cuerpo de manera simultánea y proporciona beneficios directos para el corazón, los pulmones y los músculos. Además, se considera una actividad de bajo impacto.

A diferencia de otros deportes que son más exigentes para las articulaciones, el ejercicio en el agua combina resistencia y flotabilidad, lo que minimiza el desgaste del cuerpo mientras se mantiene activo el sistema cardiovascular.

Razones por las cuales la natación fortalece y cuida el corazón

Los especialistas afirman que la natación constituye una forma de ejercicio cardiovascular, lo que implica que contribuye al fortalecimiento del corazón y a la mejora de su funcionamiento.

De acuerdo Cleveland Clinic, la práctica regular de la natación puede generar diversos efectos benéficos en la salud cardiovascular, entre los cuales se destacan:

Mejorar los niveles de colesterol

Reducir la presión arterial

Disminuir el riesgo de enfermedades cardíacas

Incluso, investigaciones citadas por los especialistas sugieren que las personas que practican la natación presentan un 41% menor riesgo de fallecer por enfermedades cardíacas o accidentes cerebrovasculares en comparación con aquellos que no llevan a cabo esta actividad.

Adicionalmente, el ejercicio en el agua puede ser una opción adecuadamente indicada para personas en proceso de recuperación de ciertas afecciones cardíacas, siempre bajo la supervisión de un médico.

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Cómo optimiza la circulación y refuerza la salud integral del organismo

Otro de los grandes beneficios de la natación es su efecto en la circulación sanguínea.

Al movilizar todo el cuerpo contra la resistencia del agua, los músculos se ejercitan de manera continua y el corazón se ve obligado a bombear sangre con mayor efectividad.

Este procedimiento contribuye a: