Debido al aumento en las deudas con tarjeta de crédito, más del 50% de los usuarios activos opta por pagar el mínimo impuesto por el banco. Sin embargo, si esta tendencia continúa, puede generar una acumulación que perjudica gravemente la situación financiera de los clientes.

Actualmente, las tasas punitorias con CFTEA (con IVA) por no abonar el total superan el 100% en muchas entidades, lo que origina que los intereses acumulados generen un volumen de deuda insostenible y difícil de refinanciar.

Frente a este contexto, muchos usuarios se interrogan qué sucede si no abonan la deuda y si esta perderá vigencia tras un límite de tiempo.

Asimismo, las diferentes entidades financieras, como es el caso del Banco Nación, ofrecen planes de refinanciación de deudas de hasta un 100%: en lo que va de 2026, la entidad ya realizó más de 62.000 refinanciaciones por un monto superior a los $310.000 millones.

Cambian las deudas con tarjeta de crédito. Fuente: narrativas-spin-ar

¿Qué consecuencias tiene no pagar la tarjeta de crédito?

La Ley de Tarjetas de Crédito estableció los términos que regularán las obligaciones financieras. Al expirar dichos plazos, el acreedor no podrá iniciar una demanda para su cobro.

Si un individuo opta por cesar el pago de la deuda, los datos negativos en el Veraz permanecerán por un período máximo de 5 años. Si se regulariza la situación después de transcurrido este término, el historial se mantendrá actualizado durante los dos años posteriores a la fecha de pago.

Plazos para reclamar acciones judiciales bajo la Ley de Tarjetas de Crédito

Según el artículo 47 de la Ley de Tarjetas de Crédito, los plazos establecidos son:

1 año para acciones ejecutivas , mediante el reclamo judicial.

3 años para acciones ordinarias, por la vía judicial común.

¿Qué sucede con una deuda cuando prescribe y su impacto en tu historial crediticio?

No existe una fecha de vencimiento que “elimine” una deuda anterior, sino que el banco pierde el derecho legal a reclamarla tras 1 o 3 años, dependiendo de la vía.

Sin embargo, eso no significa que a los 3 años la deuda desaparezca automáticamente.

La prescripción debe ser invocada por el deudor. Si el banco inicia un juicio después de vencido el plazo y el deudor no plantea la excepción de prescripción, el proceso puede continuar.

Además, el plazo puede interrumpirse por determinados actos previstos en la ley, como es el caso de una demanda judicial o un reconocimiento de la deuda (como firmar un convenio de pago o realizar determinadas gestiones que impliquen admitirla). Si la prescripción se interrumpe, el plazo vuelve a comenzar.

Además, vale destacar que aunque la acción judicial prescriba, eso no borra el historial crediticio.

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Consecuencias de no realizar el pago de la tarjeta de crédito

Es esencial reconocer que las deudas pueden ser vendidas a grupos prestamistas de tarjetas, quienes podrían utilizar todos los métodos legales e intimidatorios para exigir el pago de la deuda junto con los intereses acumulados.

Por esta razón, es crucial afirmar que nunca deberías dejar de pagar la tarjeta , a menos que enfrentes serias dificultades financieras. En tales casos, lo más recomendable es negociar arreglos y financiamientos de deuda con tu banco para saldarla de la manera más beneficiosa para ambas partes.

Es fundamental entender que el banco puede iniciar un juicio antes de que la deuda prescriba, lo que puede llevar a procesos legales complejos que no solo perjudican tu historial crediticio, sino que también pueden resultar en embargos y otras sanciones financieras severas.