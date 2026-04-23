Durante años, el pañuelo de seda quedó en una zona incómoda del guardarropa femenino. Para muchas, resultó demasiado clásico. Para otras, parecía exigir un look excesivamente armado. En 2026, esa percepción empieza a cambiar y el accesorio vuelve a ocupar un lugar central, pero con otra lógica. La moda rescata el pañuelo cuadrado de seda estampado, de inspiración vintage, y lo lleva directo al cuello. No como un adorno decorativo, sino como una herramienta concreta para mejorar conjuntos simples. Pasarelas internacionales y referentes de estilo urbano coinciden en este punto: el foulard ya no busca protagonismo, busca equilibrio. La clave de esta vuelta está en el uso. El pañuelo no aparece como un gesto nostálgico ni como una pieza de archivo, sino como un recurso práctico. En un otoño dominado por prendas lisas, tonos neutros y siluetas sobrias, este accesorio suma color, textura y dibujo sin necesidad de cambiar todo el outfit. En lugar de collares pesados o capas de cadenas, el pañuelo se coloca cerca del cuello y marca esa zona del cuerpo que la moda de 2026 destaca con fuerza. Marcas como Acne Studios, Bottega Veneta y Celine avalan esta elección y lo integran a looks cotidianos, lejos del exceso. Además, no exige perfección. Un pañuelo apenas gastado, encontrado en una feria o heredado, encaja mejor que uno nuevo. El desgaste suma carácter y dialoga bien con materiales como cuero, gamuza o lana. No todos los modelos funcionan igual. El que mejor representa esta temporada es el pañuelo cuadrado mediano de seda, con estampas clásicas: motivos geométricos, cadenas, flores pequeñas o guiños ecuestres. Se dobla en triángulo o en banda y se anuda de forma relajada, sin rigidez. El encanto actual aparece cuando el pañuelo no queda perfecto. Un nudo apenas suelto o una caída irregular lo alejan de la imagen tradicional. Medios especializados como Harper’s Bazaar destacan que el foulard gana atractivo justamente por ese uso más libre y menos estructurado. El otoño potencia este accesorio. Sobre un blazer oscuro, un trench, una chaqueta de gamuza o un sweater cerrado, el pañuelo corta la neutralidad de inmediato. Enmarca el rostro y aporta una pequeña estructura visual cuando el resto del conjunto se apoya en prendas básicas. También cumple una función práctica. Protege el cuello en los primeros días frescos y evita sumar capas innecesarias. En un contexto donde la moda busca versatilidad, ese detalle pesa. El secreto está en el contraste. Con jean recto y blazer, el pañuelo cambia el conjunto sin volverlo formal. Con pollera midi y sweater, suma una elegancia discreta y actual. Y con tapado neutro o chaqueta de cuero, logra una mezcla interesante entre lo refinado y lo urbano. Ese cruce de estilos explica por qué la tendencia funciona. El pañuelo aporta historia, mientras el resto del look mantiene una base moderna. Ahí aparece el equilibrio que busca la moda de 2026. El error surge cuando se acumulan demasiados guiños literales. Anteojos muy temáticos, carteras retro, peinados rígidos y varios accesorios vintage al mismo tiempo pueden llevar el conjunto al terreno del disfraz. Menos sigue siendo más.