Arrancó el otoño y las bajas temperaturas ya se hacen sentir, por lo que muchas fanáticas de la moda migran hacia las nuevas tendencias que dejó el frío en Europa. Los tradicionales borcegos parecen haber perdido toda su popularidad tras el regreso de las botas biker, un calzado inspirado en la estética de las motocicletas. Las botas biker se destaca por tener una caña media estilizada con hebillas metálicas de colores dorado o plateado. La suela robusta es clave para no pasar frío y que no se mojen las medias en los días de lluvias. La punta redonda es mucho más cómoda que los modelos angostos como las texanas y su material de cuero soporta el uso constante. Es uno de los zapatos más fáciles de combinar con distintos outfits porque suelen ser de color negro. Combinar este calzado es sumamente sencillo por su estilo rebelde y color negro. Estas son algunas ideas que pueden servir para armar el outfit de otoño o invierno perfecto: Estas biker suelen ser fáciles de combinar y hasta algunas vienen con algunos accesorios pegados al lateral.