Las plantas de interior continúan ganando protagonismo en los hogares, especialmente entre quienes buscan opciones que combinen elegancia, crecimiento rápido y cuidados sencillos.

Una especie comenzó a desplazar a la clásica lengua de suegra por su apariencia exuberante y su capacidad para transformar cualquier ambiente.

¿Cuál es la planta que está reemplazando a la lengua de suegra?

La especie que cada vez gana más popularidad es el Philodendron selloum , también conocido como filodendro arbóreo .

Su principal atractivo son sus grandes hojas verdes, brillantes y profundamente recortadas, que aportan una estética tropical y generan una sensación de mayor amplitud y frescura dentro del hogar.

A diferencia de otras plantas ornamentales, el Philodendron selloum suele desarrollar hojas nuevas de manera constante cuando crece en condiciones favorables, por lo que ofrece un aspecto frondoso en menos tiempo.

¿Por qué cada vez más personas prefieren esta planta?

El filodendro arbóreo es la nueva planta que reemplaza a la lengua de suegra.

El filodendro arbóreo reúne varias características que explican su creciente popularidad:

Crece con mayor rapidez que muchas plantas de interior tradicionales.

Tiene hojas grandes y llamativas que aportan volumen.

Encaja con las tendencias de decoración inspiradas en la naturaleza.

Es fácil de mantener , incluso para quienes no tienen experiencia en jardinería.

Se adapta muy bien a ambientes interiores con buena iluminación.

Gracias a estas cualidades, muchas personas la consideran una alternativa ideal para renovar la decoración sin realizar grandes cambios.

Cómo cuidar el Philodendron selloum para que crezca mejor

Aunque se trata de una planta resistente, algunos cuidados básicos ayudan a mantenerla saludable:

Colocarla en un lugar con luz natural indirecta .

Evitar la exposición directa al sol.

Regar de forma moderada, permitiendo que la superficie del sustrato se seque entre un riego y otro.

Mantenerla en espacios con cierta humedad ambiental.

Dejar suficiente espacio para que sus hojas puedan expandirse.

Con estas condiciones, el crecimiento suele ser constante y la planta conserva su intenso color verde.

Dónde ubicarla y cuándo conviene trasplantarla

La ubicación influye directamente en su desarrollo. Lo más recomendable es instalarla cerca de una ventana donde reciba mucha luz, pero sin exposición directa al sol durante varias horas.

Además, conviene colocarla en ambientes amplios, ya que sus hojas pueden extenderse hacia los costados conforme la planta madura.

Respecto al trasplante, se recomienda realizarlo cada uno o dos años, especialmente cuando las raíces comienzan a ocupar toda la maceta . Un sustrato liviano y con buen drenaje favorecerá un crecimiento saludable.

¿Es segura si hay mascotas en casa?

Antes de incorporarla al hogar, es importante tener en cuenta un aspecto: el Philodendron selloum puede resultar tóxico para perros y gatos si es ingerido.

Para reducir riesgos, los especialistas aconsejan:

Colocarla fuera del alcance de las mascotas.

Evitar que queden hojas caídas en el suelo.

Vigilar cualquier comportamiento inusual si un animal entra en contacto con la planta.

Es posible disfrutar de una de las plantas de interior más llamativas y de mayor crecimiento sin comprometer la seguridad de las mascotas.