El cuidado de las plantas suele estar acompañado de remedios caseros que prometen mejorar su desarrollo o protegerlas de enfermedades. Sin embargo, no todos cuentan con respaldo de especialistas ni ofrecen los resultados esperados.

Uno de los más conocidos es el uso de la canela. Aunque no reemplaza los tratamientos específicos cuando una planta presenta problemas graves, expertos en jardinería señalan que este ingrediente puede ser un aliado en determinadas situaciones, especialmente para prevenir hongos, proteger heridas de poda y favorecer el enraizamiento de algunas especies.

¿Para qué sirve poner canela en las plantas?

La Royal Horticultural Society indica que la canela puede ayudar a prevenir la aparición de hongos en ciertos casos. Gracias a sus propiedades, suele emplearse como una medida complementaria para proteger las plantas, sobre todo cuando presentan cortes recientes o tejidos expuestos.

Otro de sus usos más extendidos consiste en aplicarla sobre las heridas que dejan las podas. Al espolvorearla directamente sobre el corte, puede contribuir a mantener esa zona protegida mientras la planta inicia su proceso natural de cicatrización.

Además, la canela es utilizada por algunos aficionados a la jardinería para favorecer el enraizamiento de esquejes. En estos casos, se coloca una pequeña cantidad sobre la base del tallo antes de plantarlo, con el objetivo de estimular el desarrollo de nuevas raíces.

¿Cuándo recomiendan usar canela en las plantas?

Los especialistas recomiendan recurrir a la canela principalmente después de realizar una poda o cuando se preparan esquejes para propagación. En ambos escenarios, su aplicación puede ayudar a proteger las zonas más sensibles de la planta.

También puede utilizarse cuando se busca reducir el riesgo de que aparezcan hongos en heridas recientes o en tejidos que estuvieron expuestos tras una intervención. No obstante, su uso debe entenderse como una medida preventiva y no como un tratamiento para enfermedades ya desarrolladas.

Si la planta presenta una infección avanzada, daños severos o plagas, la Royal Horticultural Society recomienda identificar la causa del problema y aplicar el manejo adecuado para cada caso, ya que la canela no sustituye los productos o tratamientos específicos cuando estos son necesarios.

¿Cómo aplicar correctamente la canela en las plantas?

Para aprovechar sus posibles beneficios, basta con utilizar una pequeña cantidad de canela en polvo sobre la superficie que se desea proteger. Lo importante es distribuirla de forma uniforme, evitando excesos que no aportan ventajas adicionales.

En el caso de los esquejes, la canela se coloca directamente en la base del tallo antes de introducirlo en el sustrato. Este método es uno de los más populares entre quienes buscan favorecer el enraizamiento de algunas plantas.