La planta que supera a la lengua de suegra y cada vez más personas eligen: crece más rápido y es fácil de cuidar

El laurel es uno de esos ingredientes que casi nunca faltan en la cocina, pero sus hojas secas también pueden tener otros usos dentro del hogar. En los últimos tiempos, un sencillo truco de jardinería comenzó a ganar popularidad: enterrar una hoja de laurel directamente en la tierra de las macetas.

La práctica es especialmente recomendada por aficionados a la jardinería para plantas de interior, aunque también puede utilizarse en otros ejemplares. La idea es aprovechar las propiedades naturales de esta planta mientras la hoja se descompone lentamente en el sustrato.

Aunque no se trata de un fertilizante ni de un insecticida convencional, el método puede funcionar como complemento de los cuidados habituales de las plantas.

¿Para qué sirve enterrar una hoja de laurel en una maceta?

Una de las principales razones por las que se recomienda este truco es el aroma intenso característico del laurel. Sus hojas contienen aceites esenciales y compuestos aromáticos que, al permanecer en la tierra y comenzar a degradarse, pueden generar un ambiente menos atractivo para algunos insectos.

Por ese motivo, algunos aficionados lo utilizan como una alternativa casera para ayudar a mantener alejadas hormigas y otras pequeñas plagas.

Hojas de laurel Archivo El Cronista

Además, cuando la hoja se descompone, pasa a formar parte de la materia orgánica del sustrato. Esto significa que puede aportar pequeñas cantidades de materia vegetal durante su degradación.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que una sola hoja de laurel no reemplaza un fertilizante ni un tratamiento específico contra las plagas.

Los beneficios de poner laurel en la tierra de las plantas

El truco es sencillo, económico y no requiere comprar ningún producto específico. Entre los posibles beneficios de incorporar hojas secas de laurel al sustrato se encuentran:

Ayudar a mantener alejados algunos insectos: el aroma fuerte de sus aceites esenciales puede resultar poco atractivo para hormigas y otros insectos pequeños.

Aportar materia orgánica: la hoja se degrada lentamente y sus restos se incorporan al sustrato.

Favorecer un aprovechamiento natural de los residuos: en lugar de tirar las hojas secas que ya no se utilizan en la cocina, pueden reutilizarse en el jardín.

Ser una alternativa económica: no requiere productos adicionales y puede hacerse con elementos que ya están disponibles en casa.

Complementar el cuidado de las plantas: puede incorporarse como una práctica adicional, siempre que no se descuiden el riego, la iluminación y el drenaje.

¿Cómo enterrar una hoja de laurel en una maceta?

Aplicar este truco es muy sencillo. Lo importante es no colocar grandes cantidades de hojas, ya que el objetivo es que se descompongan progresivamente y no generar una acumulación innecesaria de materia vegetal.

El procedimiento recomendado es el siguiente:

Elegir una hoja de laurel seca, preferentemente en buen estado y sin signos de moho. Hacer un pequeño hueco en la tierra, cerca del borde de la maceta y a unos pocos centímetros de profundidad. Colocar una o dos hojas en el interior. Cubrirlas nuevamente con sustrato. Continuar con el riego habitual de la planta, sin aumentar la cantidad de agua. Revisar la tierra periódicamente y retirar los restos si aparecen signos de hongos o descomposición excesiva.

¿El laurel sirve para eliminar las plagas de las plantas?

Este es uno de los puntos que más interés genera alrededor del truco. El laurel tiene un aroma intenso y sus hojas contienen compuestos volátiles que pueden tener un efecto repelente sobre algunos insectos.

Por eso, algunos jardineros también colocan hojas secas sobre la superficie de la tierra o alrededor de las plantas para intentar reducir la presencia de hormigas y otros insectos pequeños.

De todos modos, esto no significa que el laurel pueda solucionar una infestación. Si una planta tiene una plaga importante, las hojas de laurel no deberían reemplazar un tratamiento específico.