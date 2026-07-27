El Gobierno nacional anunció un ambicioso plan de intervención sobre la Ruta Nacional 40 en Río Negro, tras la autorización y orden de ejecución urgente de trabajos por parte del Juzgado Federal de Bariloche , con el objetivo de revertir el deterioro del corredor andino.

La resolución firmada por el juez Gustavo Villanueva se dio después de múltiples planteos por parte de la provincia de Río Negro y diversos organismos que alertaban sobre el creciente riesgo del tránsito en la zona.

¿Cómo es la obra en la Ruta 40?

Este reclamo, que había permanecido sin respuesta durante años, se convierte en una oportunidad para llevar a cabo una intervención integral que reposicione a la Ruta 40 como eje fundamental del movimiento productivo y turístico patagónico .

En un comunicado reciente, el gobierno rionegrino enfatizó la importancia de esta traza para la conectividad andina y el desarrollo de las economías regionales, destacando que su deterioro “pone en riesgo la vida e integridad de quienes la transitan diariamente”.

Con el aval judicial, esas advertencias se traducen en un plan de obra específico, financiado con el presupuesto vigente de Vialidad Nacional . La decisión representa el comienzo de un proyecto estratégico destinado a asegurar seguridad vial, desarrollo económico y conectividad en una de las rutas más emblemáticas del país.

Esta nueva obra representa un avance clave para el turismo, ya que pone en valor una ruta que conecta ciudades con gran volumen de visitantes como Bariloche, el Bolsón y sus localidades aledañas.

Esta famosa traza vial conecta puntos clave para el turismo como Bariloche y el Bolsón.

Arreglos urgentes: la fase inicial de la obra

El fallo instruye a Vialidad Nacional proceder de manera inmediata con un conjunto de actividades urgentes que se consideran el inicio de una intervención integral. Las reparaciones esenciales incluyen la corrección de pozos, grietas, deformaciones y ahuecamientos que afectan la calzada en diversos sectores.

Además, se estableció la necesidad de abordar de manera urgente los descalces de banquinas, un inconveniente habitual que agrava la peligrosidad del tránsito en zonas de curvas y pendientes pronunciadas .

A esto se añade la reposición completa de la señalización horizontal en los puntos intervenidos, fundamental para garantizar visibilidad y ordenamiento vehicular.

De igual modo, será preciso instalar señalización vertical, tanto diurna como nocturna, en curvas, badenes, sectores con riesgo de derrumbe y otros puntos críticos. Todas estas tareas integran una fase que el Gobierno considera prioritaria para establecer un tránsito seguro mientras se planea la obra de mayor envergadura.

Un plan sostenido con el apoyo provincial

Dentro de los primeros 90 días, Vialidad estará obligada a presentar un relevamiento exhaustivo de cada tramo comprometido, acompañado de un cronograma detallado de ejecución.

Este mapeo permitirá definir las soluciones técnicas más adecuadas y consolidará el diseño final de la intervención integral sobre la ruta . Por su parte, el gobierno de Río Negro confirmó que se destinarán recursos adicionales para garantizar el éxito de la intervención en la Ruta Nacional 40.

Esta inversión no solo mejorará la seguridad vial, sino que también impulsará proyectos de desarrollo turístico en la región, esenciales para revitalizar la economía local.

La Ruta 40 es una de las más icónicas del país.

Expertos en transporte sostienen que el relevamiento inicial permitirá identificar problemáticas estructurales en la ruta y ofrecer soluciones eficientes.

De esta manera, se espera que el proyecto no solo contemple las reparaciones urgentes, sino que establezca un modelo de gestión sostenible a largo plazo para mantener en óptimas condiciones un corredor vital para los patagónicos.