Las reformas de baño cambiaron de enfoque en los últimos años y una solución se destaca por encima del resto: las duchas italianas. Quizás el término no resulte familiar, pero su estética aparece en hoteles, viviendas nuevas y proyectos de diseño contemporáneo. Ahora, esta propuesta pisa fuerte también en las refacciones del hogar. Su popularidad no se explica solo por moda. Se trata de un sistema que combina accesibilidad, una imagen minimalista y una experiencia de uso mucho más cómoda que las duchas tradicionales. A diferencia de los platos elevados o las bañeras, este tipo de ducha se integra a nivel del piso, sin escalones ni bordes. El revestimiento continúa de forma uniforme por toda la superficie del baño, lo que genera una sensación de amplitud inmediata incluso en ambientes chicos. Otro rasgo clave es la forma en que se maneja el agua. En lugar de mamparas que cortan la vista, se usa un panel fijo de vidrio o un espacio abierto diseñado para dirigir el desagüe. El resultado es un baño limpio, despejado y con una estética similar a la de un hotel moderno. El éxito de las duchas italianas responde a un cambio de mirada: menos elementos, más orden visual. Estos sistemas eliminan perfiles, guías y estructuras voluminosas, y apuestan por: Este enfoque no solo mejora la estética. También reduce el mantenimiento y facilita la limpieza, algo muy valorado en baños cada vez más usados como espacio de bienestar. El boom no es casual. Las duchas italianas responden a necesidades actuales: Al estar a ras del suelo, permiten entrar y salir con más seguridad. Son ideales para personas mayores, niños o quienes buscan un baño preparado para todas las edades sin perder diseño. Eliminar obstáculos visuales hace que el ambiente se vea más grande, algo clave en departamentos urbanos. Sin perfiles ni esquinas donde se acumulan residuos, la higiene diaria se vuelve más rápida y completa. Reduce humedad, sarro y marcas de jabón. Se integran sin problema a baños modernos, clásicos o industriales. Cambiar revestimientos o griferías alcanza para personalizar el espacio. El 2026 se perfila como el año en que este tipo de duchas terminará de consolidarse. Las razones: Todo indica que no se trata de una moda pasajera, sino de una evolución lógica del diseño de baños. Para quienes planean renovar el baño, esta alternativa suma puntos por funcionalidad y estilo. Exige una correcta planificación del desagüe y una buena impermeabilización, por lo que es clave contar con un profesional para evitar filtraciones. Pero una vez instalada, ofrece un espacio cómodo, elegante y preparado para un uso diario más simple.