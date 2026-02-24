Remodelar cocina y baño sigue siendo la obra más desafiante dentro de una vivienda. Son los ambientes que requieren más los materiales, mano de obra y tiempo. Pero, a diferencia de lo que ocurrió durante gran parte del último año, los costos medidos en dólares mostraron una baja durante el último trimestre, de acuerdo al último informe de Reporte Inmobiliario. Según el relevamiento, una reforma completa y estándar de ambos espacios dentro de un departamento típico de la Ciudad de Buenos Aires demanda $ 17,5 millones, que equivalen a unos $ 11.793 al tipo de cambio blue de comienzos de febrero. Esto deja los valores prácticamente al mismo nivel que hace un año. Un baño chico (unos 3,7 m²) necesita una inversión cercana a $ 8,27 millones. Ese monto incluye todo: materiales, instalaciones, cambios de cañerías y mano de obra. Cómo se reparte el gasto: En términos anuales, el costo medido en pesos subió 17,6%, aunque en dólares cayó 3,3%. La baja se explica por el movimiento del tipo de cambio dentro de la banda actual. Renovar una cocina de 5,6 m² implica un presupuesto de $9,23 millones, siempre considerando obra completa y materiales de calidad media. Desglose de costos: La suba interanual en pesos fue de casi 16%, pero el valor en dólares bajó cerca de 5%. La obra incluye demolición, retiro de muebles viejos, cambio completo de cañerías, renovación total de artefactos, instalación eléctrica nueva, pintura y luminarias. Uno de los temas más discutidos es si la apertura a importaciones puede reducir los valores de obra. Pero según especialistas del sector, el impacto sería limitado: Por eso, aun con mayor ingreso de productos del exterior, la baja sería marginal. Donde sí podría haber cambios es en sistemas industrializados, que dependen de insumos importados y procesos estandarizados. Los especialistas recomiendan incluir a un profesional desde el inicio para evitar errores de diseño y sobrecostos. Algunas claves para no perder dinero: