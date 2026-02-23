En las últimas semanas, un método curioso comenzó a multiplicarse en TikTok, Instagram y Facebook: colocar varias bolitas de papel aluminio dentro del depósito del inodoro durante algunos minutos. Según quienes lo recomiendan, esta práctica ayuda a “ablandar” suciedad acumulada y deja la cisterna lista para una descarga más limpia. La técnica suele ser simple: armar tres o cuatro bolitas medianas, dejarlas en el tanque entre cinco y diez minutos y luego retirarlas. Después de accionar el botón, muchos usuarios aseguran que el agua baja con un tono amarillento y que, tras ese proceso, la cerámica queda más limpia. El argumento detrás del truco señala que el aluminio podría actuar sobre residuos que se pegan en el sistema interno del inodoro. Sin embargo, especialistas en plomería remarcan un punto clave: no conviene dejar el aluminio dentro del agua, ya que puede generar obstrucciones y terminar en reparaciones costosas. Más allá del truco del inodoro, el papel aluminio sí tiene funciones útiles y seguras dentro del hogar. Estos son algunos de los usos más recomendados: Frotar papel aluminio sobre las canillas ayuda a sacar sarro superficial sin rayar el metal. También devuelve el brillo a superficies cromadas que suelen apagarse con el uso. Colocar pequeños trozos de aluminio en las rejillas del baño reduce olores que suben desde el desagüe. Además, actúa como barrera contra humedad e insectos. El borde de la mampara acumula sarro, jabón seco y suciedad difícil de remover. El aluminio funciona como un raspador suave que ayuda a despegar toda esa mugre sin dañar la superficie. Al envolver la base de goma del secador, el material evita que el polvo vuelva a levantarse. También mejora el deslizamiento y ayuda a retirar pelos pegados en el suelo. Al cubrir una esponja con aluminio se reduce la humedad que suele quedarse atrapada. Esto limita bacterias, evita malos olores y extiende la vida útil del producto. La creadora de contenido María Fernández, referente en limpieza y conocida por sus millones de seguidores, compartió un consejo que sí cuenta con respaldo: usar vinagre y papel de cocina para eliminar sarro en las zonas donde el cepillo no llega. Su propuesta consiste en colocar tiras de papel absorbente empapadas en vinagre en los bordes del inodoro y dejarlas actuar toda la noche. El ácido acético del vinagre disuelve depósitos de cal y manchas duras sin necesidad de usar químicos agresivos.