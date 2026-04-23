El uso de vinagre en la ducha se ha vuelto cada vez más común entre quienes buscan alternativas simples para el mantenimiento del hogar. Este producto, presente en la mayoría de las cocinas, tiene propiedades que lo convierten en un aliado clave contra la suciedad acumulada. Uno de los principales problemas en los baños es la acumulación de sarro, que se forma por los minerales del agua y termina afectando tanto la limpieza como el funcionamiento de la grifería. Frente a esto, el vinagre aparece como una solución accesible que no solo mejora la apariencia, sino que también puede influir en el rendimiento del sistema de agua. El vinagre actúa como un ácido suave capaz de descomponer los depósitos minerales que se adhieren al cabezal de la ducha. Este método es útil especialmente cuando la presión del agua comienza a disminuir de forma progresiva. Existen formas sencillas de aplicar este truco en casa sin herramientas complejas. Este procedimiento permite que el vinagre actúe directamente sobre el sarro adherido. Cuando es posible desmontar el cabezal, el proceso puede ser aún más directo. Este método facilita una limpieza más profunda y ayuda a recuperar el flujo de agua en poco tiempo.