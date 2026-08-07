Encontrar una botella de plástico atrapada junto a una rueda del auto puede parecer pura casualidad y hasta un detalle menor, pero debe ser tomada como una señal de alerta: se trata de una nueva técnica utilizada por los delincuentes para atentar contra los conductores.

Se trata de una modalidad usada comúnmente en estacionamientos donde hay mucha gente como supermercados, centros comerciales, entre otros.

Cómo es la nueva modalidad de robo que usan los delincuentes con una botella de plástico

El método es simple: los ladrones colocan una botella de plástico aplastada entre el neumático y el guardabarros. El lugar elegido suele ser la rueda trasera del lado del acompañante, así el conductor cuando sube al auto no la detecta.

Cuando se pone en marcha el vehículo, el movimiento de la rueda la aplasta y genera un ruido fuerte similar al de un desperfecto mecánico, por lo que la reacción es frenar a revisar.

Este es el momento más vulnerable del conductor, ya que se encuentra detenido y con las llaves puestas o en la mano. La distracción se convierte en el momento oportuno para que los delincuentes roben el auto o los objetos de valor que hayan quedado cerca como bolsos, celulares o billeteras.

Qué hacer si voy a mi auto y encuentro una botella de plástico

Lo fundamental es mantener la calma y tomar medidas de seguridad, en específico si se está en un lugar poco concurrido.

Lo aconsejable es frenar, pero no apagar el vehículo. Luego, realizar una inspección visual en todos los alrededores del auto. Si se detecta algún peligro, permanecer dentro del vehículo.

En caso se vea una situación segura, apagar el motor, retirar las llaves y bajar a revisar de donde provino el ruido. Estos segundos son fundamentales para evitar un robo.

Otra modalidad de robo: colocar una moneda en la manija de la puerta del auto

Detectar una moneda encajada en la manija del auto es otra de las modalidades de robo que usan los delincuentes. Si bien a primera vista parece una simple distracción, la razón sigue una lógica de seguridad.

La explicación más extendida detalla que la moneda suele ser colocada en la manija (habitualmente en la del acompañante) para interferir en el cierre centralizado de los vehículos.

Si el objeto traba el recorrido de la manija, el sistema automatizado puede fallar. De esta manera, al presionar el control remoto de las llaves el conductor puede pensar que el auto quedó totalmente cerrado cuando una de las puertas permanece destrabada.

Cabe recordar que esta maniobra no es 100% efectiva en los modelos modernos, ya que muchos autos cuentan con un sistema de seguridad que detecta las puertas mal cerradas e impiden el bloqueo.

Sin embargo, es importante siempre estar atento a detalles inusuales en los vehículos para prevenir un robo.