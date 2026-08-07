Esta primera semana de agosto estuvo marcada por un escenario de fuerte inestabilidad en gran parte de la Argentina. El avance de distintos frentes fríos y sistemas de baja presión favoreció varios días consecutivos de lluvias, tormentas y un importante descenso térmico, con condiciones que podrían extenderse hasta este fin de semana.

Aunque el fenómeno no afectará a todas las provincias con la misma intensidad, los pronósticos indican que habrá regiones que podrían acumular más de 30 a 50 milímetros de lluvia en pocos días. Otras regiones podrían experimentar nevadas en la cordillera y temperaturas propias del invierno más riguroso.

¿Cómo será el diluvio del siglo del fin de semana?

El evento meteorológico de mayor severidad tuvo lugar entre el jueves y el viernes, pero se mantendrá cierta inestabilidad durante el comienzo del fin de semana. Este fenómeno está impulsado por un proceso de ciclogénesis, que provocará precipitaciones intensas en lapsos breves y un marcado aumento en la masa de humedad.

Durante el tramo más crítico del temporal, las condiciones favorecen la formación de tormentas severas acompañadas por constante actividad eléctrica, eventual caída de granizo y ráfagas de viento muy fuertes que superan los 80 a 90 km/h.

Las posibles consecuencias de la tormenta

Estas características aumentan considerablemente los riesgos de anegamientos temporales, caída de ramas, desprendimiento de cartelería y complicaciones en la circulación urbana y rural.

Advierten lluvias fuera de lo normal en estas regiones del país. Shutterstock

El pronóstico para el fin de semana

Hacia el sábado y el domingo, el sistema principal se desplaza hacia el mar, permitiendo un despeje paulatino del cielo y el fin de las lluvias en la mayor parte del territorio.

Sin embargo, el posterior ingreso de vientos intensos del sector sur impulsa una masa de aire frío que genera un marcado descenso de la temperatura, dejando un ambiente invernal, seco y ventoso para el resto del fin de semana.

Las zonas más afectadas por la tormenta: dónde habrá lluvias este fin de semana

Las regiones del litoral y el centro del país son las que verán el foco principal de las tormentas. Estas son las principales localidades afectadas:

Buenos Aires (y AMBA): CABA, La Plata, Zárate, Campana, Baradero, San Nicolás, Pergamino, Junín, Mercedes, Luján, Chivilcoy, Olavarría, Azul, Tandil, Mar del Plata y la franja costera.

Entre Ríos: Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Uruguay, Victoria, La Paz y Federación.

Santa Fe: Rosario, La Capital (Santa Fe), Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista y San Lorenzo.

Corrientes: Corrientes Capital, Goya, Paso de los Libres, Mercedes, Bella Vista y Ituzaingó.

Córdoba: Córdoba Capital, Río Cuarto, Villa María, San Justo (San Francisco) y Marcos Juárez.

La Pampa: Santa Rosa, General Pico y Realicó.

¿Cómo seguirá el tiempo durante el inicio de agosto?

Las proyecciones indican que las precipitaciones podrían continuar durante el primer fin de semana de agosto, especialmente sobre el noreste, donde todavía persistirá la circulación de humedad que favorecerá nuevos episodios de lluvia.

En la provincia de Buenos Aires, en cambio, las condiciones comenzarían a mejorar de manera gradual a medida que el sistema de baja presión se desplace hacia el océano Atlántico, aunque todavía podrían registrarse lluvias aisladas durante las primeras horas del fin de semana.