Confirmado | La SEP adelantó el regreso a clases y el ciclo lectivo comenzará antes del 31 de agosto

El regreso a clases del ciclo lectivo 2026-2027 genera gran expectativa entre millones de familias, docentes y alumnos en todo México tras los recientes anuncios institucionales. La Secretaría de Educación Pública (SEP) hizo oficial el nuevo calendario académico, confirmando que un sector clave de la comunidad educativa deberá volver a las aulas antes del 31 de agosto.

Esta medida busca optimizar la organización del año lectivo de 185 días efectivos. De esta manera, ya se conoce quiénes vuelven primero, las fechas clave del reinicio de actividades y los días de descanso obligatorios.

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¿Quiénes tienen que regresar a las aulas antes del 31 de agosto?

De acuerdo con la información oficial emitida por la Secretaría de Educación Pública (SEP), las personas que deberán retornar a los planteles educativos una semana antes de la fecha general son los docentes, directivos y personal administrativo de nivel básico (preescolar, primaria y secundaria).

El calendario oficial establece que la plantilla docente retomará sus labores presenciales a partir del lunes 24 de agosto de 2026. El motivo de este regreso anticipado es la celebración de la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE), la cual se extenderá del 24 al 28 de agosto. Durante estos cinco días, los maestros se enfocarán en la planeación didáctica, el ajuste de contenidos pedagógicos y la organización del trabajo del nuevo curso escolar.

¿Cuál es la fecha oficial de regreso a clases para alumnos de la SEP?

Para los estudiantes de educación básica de todo el país, la fecha oficial de inicio de clases presenciales se mantiene para el lunes 31 de agosto de 2026. Según datos compartidos por la secretaría, se prevé el retorno a las aulas de aproximadamente 34.5 millones de alumnos de preescolar, primaria y secundaria a nivel nacional.

Cabe destacar que, en lo que respecta a la educación básica obligatoria, el inicio el 31 de agosto es homogéneo a nivel nacional. Aunque las Secretarías de Educación de cada estado tienen la facultad de realizar ajustes locales al calendario por condiciones climáticas extremas u olas de calor, ninguna entidad federativa adelanta el retorno de los alumnos a las aulas respecto de la fecha central programada.

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¿Qué puentes, suspensiones y feriados contempla el calendario escolar?

El ciclo escolar 2026-2027 contará con 185 días efectivos de clase y diversos periodos de descanso distribuidos a lo largo del año académico. Estas son las fechas a tener en cuenta sobre días festivos:

Septiembre : miércoles 16 de septiembre (Aniversario de la Independencia de México) y viernes 25 de septiembre (Sesión ordinaria de CTE).

Octubre / Noviembre : megapuente del viernes 30 de octubre al lunes 2 de noviembre (CTE y Día de Muertos); megapuente del viernes 13 al lunes 16 de noviembre (Descarga Administrativa y Revolución Mexicana); y viernes 27 de noviembre (CTE).

Vacaciones de invierno : del lunes 21 de diciembre de 2026 al viernes 8 de enero de 2027.

Enero/Febrero : megapuente del viernes 29 de enero al lunes 1 de febrero (Aniversario de la Constitución) y viernes 26 de febrero (CTE).

Marzo / Abril : viernes 5 de marzo (Descarga Administrativa), lunes 15 de marzo (Natalicio de Benito Juárez) y Vacaciones de Semana Santa del lunes 29 de marzo al viernes 9 de abril de 2027.

Mayo : miércoles 5 de mayo (Batalla de Puebla) y viernes 28 de mayo (CTE).

Junio/Julio: viernes 25 de junio (CTE), viernes 2 de julio (Descarga Administrativa) y conclusión oficial de clases el viernes 9 de julio de 2027.

¿Aplica este calendario para preparatorias y universidades?

La fecha estipulada para el 31 de agosto aplica de manera obligatoria para el nivel de educación básica.

Por el contrario, instituciones de educación media superior y superior como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) o el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se rigen bajo sus propios calendarios universitarios, iniciando clases en fechas previas durante el mes de agosto de 2026.