Llega una ciclogénesis histórica de 48 horas a Buenos Aires: se esperan tormentas severas, lluvias intensas y acumulados de hasta 50 mm.

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El avance de una ola polar volverá a modificar el panorama meteorológico en buena parte de la Argentina durante los próximos días, provocando un fuerte descenso de las temperaturas.

El cambio de tiempo impactará tanto en el sur del país como en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras provincias, donde el termómetro podría llegar a marcar valores por debajo de los 5°C.

En algunas zonas, incluso, las mínimas estarán cerca de los 0°C y se esperan heladas durante las primeras horas del día.

Ola polar en la Argentina: cuándo llega el día más frío y qué provincias sentirán el descenso

El ingreso de aire polar comenzará a hacerse sentir durante el fin de semana tras el avance de un frente frío sobre la Patagonia.

En algunas zonas, incluso, las mínimas estarán cerca de los 0°C y se esperan heladas durante las primeras horas del día. (Fuente: Windy / Captura de pantalla) Windy (Captura de pantalla)

El fenómeno estará impulsado por un potente sistema de alta presión que favorecerá el ingreso de aire muy frío desde el sur, dejando un ambiente típicamente invernal.

Las condiciones más rigurosas se sentirán inicialmente en Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, aunque el aire frío también avanzará hacia el centro del país durante los días siguientes.

Patagonia: nevadas, viento intenso y temperaturas cercanas a los 0°C

Antes del ingreso definitivo del aire polar, un sistema frontal provocará nevadas en sectores cordilleranos de Neuquén, Río Negro y Chubut.

Además, el viento será otro de los protagonistas, con ráfagas que podrán superar los 75 km/h en sectores de Chubut y alcanzar alrededor de 60 km/h en Río Negro y Neuquén, reduciendo aún más la sensación térmica.

Hacia el domingo, el tiempo tenderá a estabilizarse, aunque persistirá un ambiente muy frío, con máximas cercanas a 0°C en la cordillera y la Línea Sur rionegrina, además del regreso de las heladas matinales.

El AMBA también tendrá frío intenso: qué temperaturas anticipa el SMN

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el frío volverá a instalarse sobre la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano tras las lluvias y tormentas recientes.

Las temperaturas previstas para los próximos días son: