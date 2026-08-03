Oficial | Por orden del Gobierno, los estudiantes de educación básica regresarán a clases el 31 de agosto

Millones de familias en México ya anticipan el cierre de las vacaciones de verano y el arranque del nuevo ciclo escolar 2026-2027. La Secretaría de Educación Pública (SEP) confirmó de manera oficial el calendario que regirá a las escuelas de educación básica en todo el país, tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Este documento establece los lineamientos para preescolar, primaria y secundaria, tanto en instituciones públicas como privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional. De esta manera, se establecen las fechas clave, recesos y particularidades estatales para organizar la rutina familiar y escolar con anticipación, en un periodo que promete 185 días efectivos de clases.

Oficial | Por orden del Gobierno, los estudiantes de educación básica regresarán a clases el 31 de agosto SEP

¿Cuándo vuelven los alumnos a clases en el ciclo escolar 2026-2027?

De acuerdo con la información oficial de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, publicada el 15 de julio de 2026, los estudiantes de educación básica regresarán a las aulas el lunes 31 de agosto de 2026. Justamente, esta fecha fue confirmada también por el secretario Mario Delgado Carrillo.

Previamente, del 24 al 28 de agosto, se llevará a cabo la Fase Intensiva del Consejo Técnico Escolar (CTE) , destinada a la planeación docente, de acuerdo a la publicación en el DOF.

El calendario aplica de forma general a las 32 entidades federativas. Según la SEP, el ciclo escolar 2026-2027 para preescolar, primaria y secundaria contempla exactamente 185 días de clases.

¿Cuándo terminan las clases del ciclo escolar 2026-2027?

Las actividades lectivas para educación básica concluirán el viernes 9 de julio de 2027, según el calendario oficial de la SEP. Para la educación normal y las instituciones de formación de maestros, el periodo se extiende hasta el 13 de julio de 2027, con un total de 190 días.

Esta diferencia responde a las necesidades específicas de la formación docente, que incluye un Periodo de Planeación y Habilitación Docente del 17 al 28 de agosto de 2026.

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¿Cuáles son las fechas clave del calendario escolar 2026-2027 de la SEP?

El documento oficial detalla los siguientes periodos y suspensiones:

Vacaciones de invierno : del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027. Las clases se reanudan el 7 de enero.

Receso de Semana Santa : del 22 de marzo al 3 de abril de 2027.

Sesiones ordinarias del Consejo Técnico Escolar : 25 de septiembre, 30 de octubre y 27 de noviembre de 2026; 29 de enero, 26 de febrero, 30 de abril, 28 de mayo y 25 de junio de 2027 (ocho en total).

Días de suspensión de labores docentes : 16 de septiembre, 2 y 16 de noviembre, y 25 de diciembre de 2026; así como 1 y 6 de enero, 1 de febrero, 15 de marzo y 5 de mayo de 2027.

Preinscripciones para preescolar, primer grado de primaria y primer grado de secundaria del ciclo 2027-2028: del 2 al 12 de febrero de 2027.

¿Qué estado de México adelanta el regreso a clases 2026-2027 y por qué?

Aunque el inicio de clases para los alumnos se mantiene uniforme el 31 de agosto en todo el país, Tlaxcala implementará un esquema mixto para las actividades previas.

Según reportes basados en información de la SEP, el personal docente realizará jornadas presenciales los días 19, 20 y 21 de agosto para el Consejo Técnico de Supervisión Escolar de Zona, el Comité Participativo de Salud Escolar, jornadas de limpieza, inscripciones y la asamblea de rendición de cuentas del programa “La Escuela Tlaxcalteca”.

El Consejo Técnico Escolar propiamente dicho se efectuará en modalidad virtual. Esto adelanta el retorno laboral de los maestros, pero no modifica la fecha de regreso de los estudiantes.