Entre el 15 de junio y el 31 de julio de 2026 se desarrolló la primera etapa de la estrategia Volver a los Sueños, impulsada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) para identificar y acompañar a niños y adolescentes desvinculados del sistema educativo obligatorio.

Tras conocerse los resultados de la estrategia para fomentar el reingreso al sistema educativo Orsi explicó que se logró un cambio a partir del año 2025, con acciones que permitieron el retorno de 2.844 menores en 2026, un 42% de la población objetivo.

El mandatario recordó que de los 6 mil menores que no estudiaban en 2024 se revincularon 300. Esto cambió a partir de 2025, primer año de implementación de Volver a los Sueños, cuando fueron revinculados casi 3 mil alumnos.

En el 2024 de los 6000 gurises que no estudiaban solo se revincularon 300.

A partir del 2025 esto cambió, estamos volviendo a vincular un 42% (2844). Se trata de no abandonar a nadie, menos a nuestros gurises. Seguimos https://t.co/BhnAjAzI6Z — Yamandú Orsi (@OrsiYamandu) August 6, 2026

En 2026 aumentó la cantidad de estudiantes que retornó a las aulas: “Estamos volviendo a vincular un 42% (2.844). Se trata de no abandonar a nadie, menos a nuestros gurises”, afirmó el mandatario en su mensaje por X.

Una prioridad para el gobierno

Antes de la aplicación de este modelo de intervención, solo se lograba revincular a un 5% de los detectados.

El total de niños y adolescentes mayores de 5 años que perciben asignaciones familiares alcanza a unas 406 mil personas, es decir, los que permanecen al margen del sistema son alrededor del 1% del total, de acuerdo a los datos de ANEP.

Foto: Presidencia de la República mc

Esta estrategia, centrada en el seguimiento de los estudiantes, es una de las prioridades del gobierno, destacó el mandatario.

Está coordinada por los ministerios de Desarrollo Social y de Educación y Cultura, la ANEP, el Banco de Previsión Social, el Instituto Nacional del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y el Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa).