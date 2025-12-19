Además de la transferencia, habrá que hacer otro trámite obligatorio para vender un auto usado Fuente:Shutterstock

Vender un auto usado en Argentina implica más que firmar el formulario de transferencia en el Registro Automotor. Existe un trámite obligatorio que muchos pasan por alto y que puede frenar toda la operación si no se realiza a tiempo y la verificación policial del automotor.

Este procedimiento es clave para confirmar que el vehículo no tenga irregularidades y es exigido tanto para autos usados como para la inscripción inicial de vehículos 0 km. De tal modo, al momento de transferir el vehículo se debe contar la verificación policial actualizada.

Qué es la verificación policial del automotor y cuándo es obligatoria

La verificación policial del automotor es un control oficial en el que se revisan los datos identificatorios del vehículo, como número de motor, chasis y dominio. Su objetivo es prevenir delitos vinculados a autos robados o con piezas adulteradas.

Este trámite es obligatorio en dos situaciones puntuales:

Para concretar la transferencia de un vehículo usado .

Para realizar la inscripción inicial de un vehículo 0 km.

Durante el procedimiento se controla el cumplimiento de la Ley 3708, que exige la identificación de piezas del automotor (según año y kilometraje), el seguro de responsabilidad civil obligatorio y el grabado de dominio en los cristales, de acuerdo con el Digesto de la DNRPA, al igual que los grabados realizados tanto por arenado como por sistema químico.

Qué se necesita para hacer la verificación policial

Para evitar rechazos o pérdidas de turno, es fundamental presentarse con toda la documentación solicitada al momento de hacer la verificación policial del automotor.

De tal modo, los requisitos para la verificación policial del automotor son:

DNI vigente.

Licencia de conducir vigente.

Seguro del vehículo vigente.

Constancia de pago de la boleta impresa.

En caso de vehículos: cédula verde y/o cédula azul.

En caso de motovehículos: cédula verde y/o cédula rosa.

Además, el vehículo debe encontrarse en condiciones que permitan verificar correctamente las numeraciones. Si hay ilegibilidad, faltantes o irregularidades, el trámite puede ser observado y demorado.

Verificación policial: cuánto sale el trámite en CABA

Para realizar la verificación es reservar un turno previo, que se gestiona de forma online a través de la web del Gobierno de la Ciudad. Una vez obtenido el turno, es obligatorio efectuar el pago antes de la verificación.

Actualmente, los valores para realizar la verificación policial del automotor se encuentran en la siguiente escala: