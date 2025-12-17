Con valores de base que quedan muy por debajo del mercado tradicional, una nueva subasta oficial vuelve a captar la atención de quienes buscan renovar el vehículo sin pasar por una concesionaria. Se trata de un remate online de autos y camionetas usados que organiza el Banco Ciudad junto a ARCA, abierto tanto a particulares como a empresas.

La propuesta reúne unidades de distintas gamas y estados, con precios iniciales que arrancan en torno a los $ 9.000.000, una cifra que explica el creciente interés por este tipo de operaciones digitales.

Qué se remata y por qué genera expectativa

El lote incluye camionetas medianas y utilitarias, además de autos compactos y sedanes que resultan atractivos para uso laboral, flotas o proyectos de reacondicionamiento.

Entre los modelos publicados aparecen vehículos que hoy se consiguen a valores significativamente más altos en el mercado de usados.

Uno de los casos que más consultas genera es una camioneta Ford Ranger modelo 2014 a la que se puede acceder iniciando la subasta con $ 9.800.000, una base inferior a los precios habituales de referencia.

Desde la organización aclaran que los vehículos se venden en el estado en que se encuentran, tal como se exhiben en las imágenes oficiales, sin reparaciones previas ni garantías posteriores.

Fecha clave y plazos de inscripción

La subasta de vehículos está programada para el 13 de enero de 2026 y forma parte del calendario de remates destacados del comienzo de año. La inscripción ya se encuentra habilitada y los interesados tienen tiempo de completar el trámite hasta el 9 de enero, inclusive.

Toda la operatoria se realiza de manera online, a través del sitio oficial de subastas del banco, donde se publican los catálogos, fotos, condiciones y datos legales de cada lote.

Cómo participar del remate: guía rápida

El proceso para ofertar es digital, pero requiere cumplir algunos pasos obligatorios: