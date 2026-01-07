El 2026 empezó con un nuevo aumento en las tarifas del transporte público del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), lo que impacta directamente en el saldo negativo de la tarjeta SUBE.

El saldo negativo de la SUBE ahora alcanza a cubrir uno o dos pasajes completos, dependiendo del medio de transporte y la distancia que haga el usuario, mientras que el valor se descuenta automáticamente de la próxima recarga que se haga en la tarjeta.

En este sentido, el crédito funciona como un “colchón” automático : si el usuario no tiene saldo suficiente al momento de validar el viaje, el sistema lo habilita igualmente y descuenta el monto utilizado en la próxima recarga.

Tarjeta SUBE: a cuánto llega el saldo negativo en enero 2026

Desde comienzos de este año, los montos de saldo negativo se fijaron de la siguiente manera:

$ 1.200 para viajar en colectivos de todo el país, subtes de la Ciudad de Buenos Aires y transporte fluvial en el Delta bonaerense.

trenes del Área Metropolitana de Buenos Aires (incluidas las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur) y el $ 650 para losdel Área Metropolitana de Buenos Aires (incluidas las líneas Mitre, Sarmiento, Roca, San Martín, Belgrano Norte y Sur) y el Tren del Valle en Neuquén.

$ 480 para la línea de tren Urquiza, que mantiene ese valor hasta que finalicen las tareas de modernización de sus molinetes.

Este esquema no difiere de cómo se venía aplicando el crédito de emergencia en 2025, aunque el contexto tarifario actual, con aumentos en colectivos, subtes y trenes, hace que el margen de uso se sienta más ajustado en el día a día.

En términos operativos, el saldo negativo de la SUBE puede cubrir uno o dos viajes completos, dependiendo del costo del pasaje y del medio de transporte. El monto se descuenta automáticamente en la próxima recarga que realice el usuario, restando primero la deuda generada por el uso de este crédito.

La función es especialmente útil para quienes enfrentan imprevistos al viajar sin saldo suficiente, aunque no representa un aumento de saldo cargado ni un subsidio extra, sino una herramienta que evita quedar “a pie” momentáneamente .

Aumenta el boleto de colectivo: cuánto costará viajar en el AMBA desde enero 2026

El 2026 llega con un nuevo ajuste en las tarifas del transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Desde el 1 de enero, viajar en colectivo será más caro tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el conurbano bonaerense, en el marco del esquema de actualizaciones mensuales vigente.

La suba responde a un aumento fijo del 2% con la variación de la inflación, lo que para enero implica un incremento cercano al 4,5%. Con este ajuste, además, vuelve a ampliarse la diferencia entre las tarifas de las líneas nacionales y aquellas que dependen de la Ciudad y la Provincia.

Desde enero, el valor del boleto de colectivo cambia según la jurisdicción y la distancia recorrida. En el AMBA conviven tres tarifas distintas: las líneas nacionales, las de la Ciudad de Buenos Aires y las de la Provincia de Buenos Aires.

En las líneas bajo jurisdicción porteña, el boleto mínimo para recorridos de hasta 3 kilómetros sube de $ 593,52 a $ 620,07. En tanto, en el Gran Buenos Aires, el mismo tramo pasa de $ 658,44 a $ 685,11.

Tarifas de colectivos en la Ciudad de Buenos Aires

De 0 a 3 km: $ 620,07

De 3 a 6 km: $ 689

De 6 a 12 km: $ 742,08

De 12 a 27 km: $ 795,20

Tarifas de colectivos en la Provincia de Buenos Aires

De 0 a 3 km: $ 685,11

De 3 a 6 km: $ 763,28

De 6 a 12 km: $ 822

De 12 a 27 km: $ 880,86

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional, por su parte, mantienen un boleto mínimo de $ 494,83, tras el último ajuste aplicado a mediados de noviembre.