No es Don Julio: el restaurante argentino que fue elegido entre los 6 mejores del mundo por tener la mejor carne

Abrasado es uno de los mejores restaurantes de Argentina y este año, fue premiado como uno de los más destacados del mundo, no solo por la calidad de sus vinos, sino también por el trato integral de las carnes desde su gestación hasta que llegan a la mesa.

Esta propuesta única fue distinguida en los Travellers' Choice Awards de TripAdvisor en la categoría Best of the Best Restaurants - Outdoor donde también participaron y reconocieron a otros clásicos argentinos como Casa Vigil .

¿Por qué el restaurante argentino fue elegido entre los mejores del mundo?

Ubicado por la Guía Michelin entre las iniciativas gastronómicas más relevantes de Argentina, Abrasado cumplió 10 años y es una de las insignias de Bodega Los Toneles (perteneciente a la Familia Millán ) que también comercializa los multipremiados aceites de oliva y acetos Laur.

Este restaurante destacó por su trabajo con las carnes maduradas y los vinos de alta calidad, aunque en una entrevista exclusiva con El Cronista, su chef Matías Sanchez, explicó que también buscan potenciar las pastas y la pesca, así como la trazabilidad de los productos .

El encargado de la cocina remarcó que "siempre ofrecerán carne y hacen mucho hincapié en este plato", pero buscan apuntar a los distintos públicos. " El restaurante venía siendo premiado como restaurante de Bodega a nivel mundial y eso nos abrió mucho las puertas ", remarcó el líder gastronómico.

Abrasado destaca por sus carnes maduradas y vinos de calidad.

Sobre el premio de Trip Advisor puntualizó en la relevancia de ser elegido por la gente y los clientes. " Nos colocan en una vara donde quien lo ve va a venir y querer tener una buena experiencia . Eso nos hace mantener la guardia en alto", concluyó.

¿Qué comer en el mejor restaurante de carnes de Argentina?

Pese a que las carnes maduradas son uno de los puntos más destacados de Abrasado, también hay que destacar el gran lugar que le dan a los panificados que acompañan cada plato, así como al aceite de oliva y al aceto de producción propia.

Por otro lado, la propuesta inicia con carnes trabajadas de distintas maneras . Las empanadas y los embutidos ponen en valor la cocina argentina con un carré de cerdo inolvidable. Luego, el tartar y el carpaccio toman lo mejor de las raíces europeas para llevarlo a un nivel de alta gastronomía.

En los principales hay que dividir los cortes frescos, los sellados al vacío y las carnes maduradas . En ese caso, queda en la elección de cada uno, porque todos son de la mejor calidad. Un punto a destacar es que hay 5 puntos de cocción según la preferencia del comensal.

Por último, hay que dejar espacio para el postre, porque "la noche estrellada" es una experiencia sensorial que todos merecen ver donde se combina el chocolate, el fuego y el alcohol. La textura de panal con aceite de oliva, chocolate blanco y miel es otro punto que merece ser degustado.

El vino acompaña cada paso, así como las guarniciones y los panes, pero un punto especial merece la atención, ya que todo el personal se ofrece a que se pase la mejor experiencia de principio a fin. Por eso, aunque el precio sea elevado, Abrasado justifica en cada momento su valor .

La noche estrellada es un postre imperdible de Abrasado.

Una casa de té oculta en una bodega

Así como Abrasado es el restaurante estrella de la Bodega Los Toneles, La Casona es una hermosa casa de té que ofrece todas las comidas en el mismo lugar, pero con una estética rosa estilo rococó muy particular.

Se recomienda hacer especial énfasis en los dulces que replican formas increíbles como gorros de navidad, frutas y estrellas.

En su momento, este lugar supo ser una galería de arte y su propuesta busca replicar las obras en sus platos con preparaciones increíbles como sus postres y su patisserie . También se pueden degustar platos increíbles como charcutería, ceviche de setas y provoleta.