El día de la celebración del 38° aniversario del inicio de las relaciones diplomáticas entre Uruguay y China, se realizó una recepción en honor al presidente Yamandú Orsi, que incluyó una degustación de carnes uruguayas. En Shanghái, también en el marco de la visita presidencial, el Instituto Nacional de Carnes (INAC) realizó el lanzamiento oficial de la campaña de promoción de las carnes uruguayas en China 2026. La promoción destaca el diferencial de la carne uruguaya y motiva a los consumidores chinos a elegirla por su alta calidad y origen natural. El mensaje indica que cada corte de carne uruguaya es reflejo y equilibrio entre la naturaleza y la tradición. La pieza también subraya el compromiso y la dedicación de quienes forman parte de la cadena cárnica: productores, industriales, transportistas y técnicos que aportan su experiencia para garantizar una calidad constante y confiable La nueva campaña de promoción presentada en China, muestra la trazabilidad de la carne uruguaya desde su origen hasta su llegada a las mesas del mundo. La pieza publicitaria transmite que las carnes nacionales son un tesoro preciado, resultado de su origen natural y del esfuerzo de quienes hacen posible esta cadena única de valor, que se define bajo el slogan “Tesoro de origen, un placer en el paladar”. La campaña inició el 17 de diciembre en las principales redes sociales de China. Luego, en enero, se activó en las calles en dos ubicaciones céntricas de Shanghái a través de publicidad estática y pantallas digitales. Además, se realizaron notas de prensa en cerca de 200 medios digitales.