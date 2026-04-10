Las exportaciones del rubro ovino generaron ingresos que se incrementaron un 44,7% en el primer trimestre del año, según los últimos datos presentados por el Secretariado Uruguayo de la Lana (SUL). Estas ventas al exterior totalizaron 90,1 millones de dólares entre enero y marzo. De ese monto, el 70% correspondió a lana y subproductos, mientras que el 30% restante fue explicado por la carne ovina. El principal motor del crecimiento estuvo en el sector lanero ya que sus exportaciones -incluyendo derivados- aumentaron un 58% en comparación con el igual período del año pasado, alcanzando 63,2 millones de dólares. Dentro de ese total, el 91% correspondió a lana, con ingresos por 57,5 millones de dólares, lo que implica una suba del 54% interanual. En volumen el crecimiento fue mucho más moderado. Se exportaron 11,5 millones de kilos de lana, lo que representa un aumento de 4,8%. Esto muestra que el salto en la facturación estuvo explicado por ls mejores cotizaciones en el mercado internacional. Al desagregar por tipo de producto, el 41,5% del volumen exportado correspondió a lana en estado natural, el 29,5% a lana lavada y el 29% a tops. En términos de generación de divisas, la participación se distribuyó en 45% para lana sucia, 21% para lana lavada y 34% para tops, lo que muestra diferencias en el valor agregado de cada producto. Dentro de la lana en estado natural, se colocaron 4,8 millones de kilos por 26 millones de dólares, con un incremento del 60% en ingresos pese a una caída del 12% en volumen. Por su parte, la lana lavada alcanzó los 3,4 millones de kilos (un 48% más) y generó 12 millones de dólares (un 73% más), mientras que los tops sumaron también 3,4 millones de kilos (un 2% más) con ingresos por 19,5 millones de dólares (+39%). En el sector cárnico, el comportamiento fue diferente. Las exportaciones de carne ovina totalizaron 3,7 millones de kilos, lo que representa una caída del 6,6% frente al mismo período de 2025. Sin embargo, los ingresos crecieron un 20,4% y alcanzaron los 26,8 millones de dólares, nuevamente impulsados por las mejoras en los precios internacionales. Brasil se posicionó como el principal mercado para la carne ovina, concentrando el 33% de los ingresos, seguido por Israel con el 20%. Con volúmenes relativamente estables, la mejora en los valores permitió sostener un crecimiento significativo en la generación de divisas, consolidando al rubro como un componente relevante dentro de las exportaciones agropecuarias.