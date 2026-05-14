Este jueves, 14 de mayo de 2026, la cotización deldólar llegó a 3772.47 pesos colombianos al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0,36%. En la última semana, la cotización del Dólar subió un 1.06%, mientras que en el último año cayó un -5.77%, lo que sugiere un repunte reciente dentro de una tendencia anual bajista. En los últimos diez días el dólar mostró un sesgo alcista, con repuntes predominantes, retrocesos aislados y una jornada sin cambios. Hubo un tramo de tres avances seguidos antes de una corrección final, por lo que el balance general fue positivo. La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 5.65%, indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 12.90%. La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que podría ser indicativo de una mayor demanda o estabilidad económica. El costo de comprar 100 dólares en Colombia, considerando un valor por unidad de 3772.47 pesos colombianos, es de 377247.00 pesos; 200 dólares cuestan 754494.00 pesos y 500 dólares cuestan 1886235.00 pesos.