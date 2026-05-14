El Banco Central informó los datos de su balance contable y detalló que puso a disposición del Tesoro Nacional el remanente de $ 24,4 billones. Estos pertenecen a los resultados acumulados, que equivalieron a $ 35,8 billones, de los cuales $ 11,4 billones corresponden a la capitalización y aumento de reserva general. Según informó el ministro de Economía, Luis Caputo, unos $ 6 billones quedarán depositados en la cuenta del Tesoro en el BCRA y el resto, unos $ 18,4 billones, se utilizará para cancelar letras intransferibles en manos del Central. “El BCRA emite pesos para transferirle pesos al Tesoro y éste utilizará una parte para cancelarle letras intransferibles al Central, que son los instrumentos con los que compensa al regulador monetario cuando necesita pesos que no tiene. Lo ideal sería que el 100% de esa ganancia quede en manos del BCRA, pero no lo van a hacer. Eligen pasar parte al Tesoro”, analizó el economista Christian Buteler en diálogo con El Cronista. “La cancelación de los puts y las Lefi es una forma de limiar el balance del BCRA y le da previsibilidad a la tarea que hace Bausili al frente del regulador monetario”, destacó el economista Federico Glustein. En definitiva, sigue a política de asistencia al Tesoro para enfrentar vencimientos, pero, por otro lado, se da un mensaje de saneamiento del BCRA dado que se cancelan letras intransferibles con la mayor parte del dinero recibido. No obstante, hubo crítica a la decisión del equipo económico de dar este paso. “Hay que cortar con la contabilidad creativa y ser consistente. Si las letras intransferibles eran un simple asiento contable ilíquido en el balance del BCRA y por eso lo descapitalizaron, cancelarlas contra otro asiento contable, como lo son el giro de utilidades devengadas (no realizadas), no mejora el balance”, dijo el economista y director de Outlier, Gabriel Caamaño, en la red social X. Aseguró que este paso “tampoco reduce la deuda consolidada (Tesoro+BCRA) que es la relevante”. Y agregó que, “de hecho, el propio BCRA considera los giros de utilidades devengadas como una fuente de financiamiento monetario al Tesoro”. Según explicó, “en la medida que esa esa operación se compensa con otra contractiva, como la cancelación de las LI o la constitución de un depósito del Tesoro en el BCRA, el efecto final es neutro”. No obstante, el Directorio del BCRA informó que el ejercicio 2025 reportó resultados récord, “que consolidan el fortalecimiento patrimonial de la Entidad”. Destacaron que, durante 2025, “BCRA profundizó el proceso de saneamiento de su hoja de balance y el fortalecimiento de su Patrimonio Neto”. Y aseguraron que la mejora en la calidad de los activos, el significativo incremento de las Reservas Internacionales y la fuerte reducción de los intereses pagados resultaron en una nueva recomposición del Capital. “Estos resultados fueron posibles, entre otros factores, gracias a la recompra de Letras Intransferibles por parte del Tesoro Nacional con fondos provenientes del acuerdo con el FMI, el aumento en el precio de las tenencias de oro del BCRA, y los resultados positivos provenientes de los márgenes de intereses de los activos en cartera, sumado a menores intereses perdidos por la disminución de los pasivos remunerados”, aseguraron.