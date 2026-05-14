Tras el dato de inflación de abril del 2,6%, el registro más bajo en los últimos cinco meses, los especialistas del mercado analizan cómo impacta en los bonos en pesos y recomiendan opciones para los que quieren hacer rendir sus ahorros. La inflación núcleo desaceleró a 2,3%, traccionada por la moderación en carnes, mientras los precios regulados anotaron 4,7%, impulsados por tarifas, combustibles y educación. La variación acumulada en el año asciende a 12,3% y la interanual se ubica en 32,4 por ciento. La desaceleración de la inflación fue anticipada por el mercado, tanto en las estimaciones de las consultoras como en las tasas a la que rendían los instrumentos en pesos. “Los bonos en pesos no tuvieron grandes cambios tras el dato de inflación, en línea con un mercado que ya descontaba un dato muy cercano al que finalmente fue publicado por el Indec”, aseguraron a El Cronista desde Max Capital. “Para adelante, seguimos esperando una inflación a la baja. Para mayo esperamos un dato de 2,3% y las Lecap cortas están rindiendo cerca de 22 / 23% de TNA. Las más largas a un año rinden 27% de TNA. Eso te va marcando un poco el camino de lo que espera el mercado. Por ahora confía en el sistema de pesos en el sistema de tasas, así que vemos que viene bastante encaminado en el mercado local”, explica Ian Colombo, asesor financiero de Cocos Gold. Desde IOL recomiendan cautela respecto a las curvas en pesos. ”Desde Estrategias de Inversión, nos sentimos cómodos dentro del tramo medio de la deuda CER por su cobertura, dado el comportamiento del índice de precios en los últimos meses y las expectativas que la inflación se mantenga cerca del 2%. Dicho esto, nuestro “top pick” es TZXO6, con cobertura de inflación hasta agosto", revelan.